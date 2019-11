La statuetta di CR7 è la più venduta a San Gregorio Armeno

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ladi CR7 CR7 lapiù, schiaffo ai tifosi del Napoli a San, come titolato dal Messaggero.it Napoli, la città e Mille culure, “disegnata” così dal suo figlio Pino Daniele e poi cantata a generazioni di napoletani, è capace di stupirci ad ogni angolo di strada. In questo periodo percorrere la strada da Port’Alba verso San Gaetano e da lì verso Forcella, significa fermarsi a godere lo scorcio che con un colpo d’occhio si può cogliere di San, la strada dei pastori e dei Presepi. “La cosa che più risalta agli occhi sono le statuine di Matteo Salvini e Cristiano Ronaldo che sono finite inevitabilmente nel presepe napoletano. Sono loro i pastori più richiesti quest’anno”. Questa la testimonianza del maestro presepiale Marco Ferrigno. Sarà anche per i pastori CR7 e Matteo Salvini, ma il ...

leggoit : #CR7 la statuetta più venduta, schiaffo ai tifosi del Napoli a san gregorio armeno -