Dramma in Sicilia | esplode una fabbrica di fuochi | trovata la quinta vittima

Allerta Meteo - MAPPE Drammatiche per le prossime 24 ore in Sicilia : piogge alluvionali tra Messina e Catania : Allerta Meteo – Scenario drammatico per le prossime ore in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti delle MAPPE sono impressionanti per le piogge alluvionali previste nel corso della giornata odierna nei settori orientali dell’isola, e in modo particolare tra Messina e Catania dove tra Nebrodi, Peloritani ed Etna potranno cadere oltre 350mm di pioggia provocando un vero e proprio disastro. Nella gallery scorrevole a corredo ...