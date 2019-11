Paul McCartney in Italia per due date a giugno | info sui biglietti in prevendita

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) Il ritorno diinè ufficiale. L'ultima visita dell'ex Beatles nel Belpaese risale al 2013 quando incendiò l'Arena di Verona il 25. Nelle ultime ore si erano diffusi i primi rumors da parte dei promoter dell'agenzia D'Alessandro & Galli, che nella giornata di ieri 18 novembre avevano pubblicato un'anticipazione del ritorno del bassista di Liverpool nella penisola. Oltre a comparire come headliner per il Glastonbury Festival il 27arriverà inin due: il 10sarà a Napoli presso Piazza del Plebiscito e il 13si sposterà a Lucca presso le Mura Storiche. L'ex Beatles, inoltre, ha annunciato in prima persona il suo ritorno al Paese del Sole: Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che ...

