Fabio Quartararo MotoGP | Test Valencia 2019 | “Giornata positiva | non vedo l’ora di usare

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Fabio Quartararo davanti - bandiera rossa per una caduta di Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Spagnolo nella ghiaia di curva 13, moto ko ma pilota illeso. Sessione sospesa 13.23 caduta DI MARC Marquez! bandiera rossa! 13.21 Ora quasi tutti i piloti si fermano ai box. Rimane fuori solamente Marquez, con Rossi che procede su tempi alti. 13.19 Di nuovo in pista Rossi, mentre Dovizioso si ferma ai box 13.16 Ancora un buon ritmo per Quartararo, ma Dovizioso martella con 4-5 decimi dal ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Fabio Quartararo comanda su Morbidelli e Marquez - Dovizioso 5° - Rossi 8° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Di nuovo in pista Quartararo e Morbidelli e Michele Pirro 13.07 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 20 F. Quartararo 1:30.599 2 21 F. Morbidelli +0.051 3 93 M. Marquez +0.193 4 12 M. VIÑALES +0.195 5 4 A. Dovizioso +0.359 6 44 P. ESPARGARO +0.375 7 43 J. MILLER +0.531 8 46 V. Rossi +0.544 9 42 A. ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Valencia 2019 : risultato e classifica gara. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - ottavo Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di Valencia della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di una gara ampiamente controllata supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per Jack Miller, che precede Andrea Dovizioso, quarto, mentre è ottavo Valentino Rossi. Ordine D’ARRIVO GP Valencia MotoGP 2019 1 M. Marquez 41:21.469 2 F. Quartararo +1.026 3 J. MILLER +2.409 4 A. DOVIZIOSO +3.326 5 A. RINS ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Fabio Quartararo a caccia della prima vittoria - riuscirà finalmente a battere Marquez? : Fabio Quartararo ha confermato le aspettative della vigilia ed ha conquistato la pole position anche a Valencia, concludendo così il suo anno da rookie in MotoGP con uno score di 6 partenze al palo anche se il risultato più importante deve ancora arrivare. Il nizzardo classe 1999 ha disputato un campionato di alto profilo ma non è ancora riuscito ad ottenere un successo in gara, limitandosi comunque ad un bottino più che onorevole di quattro ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Fabio Quartararo vuole la pole - in una sfida sul filo dei millesimi con Vinales e Marquez : Sarà una battaglia sul filo dei millesimi per conquistare la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana 2019 di MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, i primi della classe faranno parlare i cronometri, con distacchi quanto mai ravvicinati, e la sensazione che solo un giro perfetto possa fare saltare il banco. I grandi favoriti, come spesso capita, sono tre. Iniziamo dal solito, e scontatissimo, Marc Marquez. Il ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Valencia 2019 : Fabio Quartararo detta il passo davanti a Miller e Marquez - Rossi 8° con un buon ritmo : Fabio Quartararo comincia alla grande il weekend e si conferma estremamente veloce in prova firmando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il rookie francese della Yamaha Petronas ha stampato un notevole 1’31″455 proprio sulla bandiera a scacchi all’ultimo tentativo del suo run con gomma morbida al posteriore ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Fabio Quartararo vuole il primo successo - Rossi la riscossa - Marquez la rimonta storica : Che Gran Premio di Malesia ci attende domattina alle ore 8.00 italiane? Senza dubbio una gara ricca di spunti d’interesse e senza un favorito d’obbligo, per diversi motivi. Le qualifiche disputate nel corso della mattinata ci hanno regalato una griglia di partenza davvero interessante, con Fabio Quartararo pronto a scattare dalla pole position per la quinta volta in questo suo primo anno in MotoGP, e Marc Marquez costretto a ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : Fabio Quartararo vuole il primo successo - Rossi la riscossa - Marquez la rimonta storica : Che Gran Premio di Malesia ci attende domattina alle ore 8.00 italiane? Senza dubbio una gara ricca di spunti di interesse e senza un favorito d’obbligo, per diversi motivi. Le qualifiche disputate nel corso della mattinata ci hanno regalato una griglia di partenza davvero interessante, con Fabio Quartararo pronto a scattare dalla pole position per la quinta volta in questo suo primo anno in MotoGP, e Marc Marquez costretto a partire dalla ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Il time-attack è la nostra forza - l’obiettivo è la vittoria ma devo stare tranquillo” : CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI Quartararo SUBITO DOPO LA POLE Fabio Quartararo non si ferma più e continua ad impressionare positivamente nel suo primo anno della carriera in MotoGP. Il giovane francese della Yamaha Petronas si è aggiudicato quest’oggi la quinta pole position stagionale (solo Marquez ha fatto meglio da rookie con 9) candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista della gara di domani, in cui andrà a caccia del primo ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : quinta pole-position stagionale per Fabio Quartararo. Sul giro secco il francese vale Marc Marquez : Fabio Quartararo centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP con una ennesima dimostrazione di forza. Si tratta della quinta partenza al palo della sua annata, un traguardo davvero notevole parlando di un rookie. Già, chi se lo ricorda più? Il francese del team Yamaha Petronas è solamente al primo anno nella classe regina, ma ormai corre come un campione navigato. In qualifica, poi, è ormai da tempo ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : quinta pole-position stagionale per Fabio Quartararo. Sul giro secco il francese vale Marc Marquez : Fabio Quartararo centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP con una ennesima dimostrazione di forza. Si tratta della quinta partenza al palo della sua annata, un traguardo davvero notevole parlando di un rookie. Già, chi se lo ricorda più? Il francese del team Yamaha Petronas è solamente al primo anno nella classe regina, ma ormai corre come un campione navigato. In qualifica, poi, è ormai da tempo sullo stesso piano di ...

Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di MotoGP : Il pilota francese Fabio Quartararo, della Yamaha non ufficiale, partirà dalla pole position nel Gran Premio della Malesia di MotoGP, in programma domenica mattina sul circuito di Sepang. Dietro Quartararo partiranno altre due moto Yamaha: quelle di Maverick Viñales e Franco Morbidelli.

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : le prove libere sorridono a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli : Nel corso della giornata del venerdì del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra le due sessioni di prove libere, le moto di Fabio Quartararo e Fabio Morbidelli sono andate particolarmete bene, proprio in quello ch è il Gran Premio di casa per la Petronas. Di seguito il VIDEO con le prestazioni delle due moto impegnate nelle libere del GP di Malesia 2019 per il Mondiale MotoGP. VIDEO Fabio Quartararo E Franco Morbidelli ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : le prove libere sorridono a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli : Nel corso della giornata del venerdì del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra le due sessioni di prove libere, le moto di Fabio Quartararo e Fabio Morbidelli sono andate particolarmete bene, proprio in quello ch è il Gran Premio di casa per la Petronas. Di seguito il VIDEO con le prestazioni delle due moto impegnate nelle libere del GP di Malesia 2019 per il Mondiale MotoGP. VIDEO Fabio Quartararo E Franco Morbidelli GP Malesia ...