Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 18 novembre 2019)tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco esplosi in un grande magazzino Walmart a Duncan, in. Lo riportano i media locali. Non si conosce ancora il movente della...

ALEX_VALENZ77 : RT @ilmessaggeroit: Sparatoria in un centro commerciale in Oklahoma: almeno tre morti - zazoomblog : Sparatoria in un centro commerciale in Oklahoma: almeno tre morti - #Sparatoria #centro #commerciale - MatteoDaRe : RT @Gazzettino: Sparatoria in un centro commerciale in Oklahoma: almeno tre morti -