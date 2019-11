LIVE Italia-Canada 0-1 | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Berrettini-Shapovalov 6-7 | 7-6 | 3-2

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 ACE AL CENTRO IMPORTANTISSIMO! Bravissimoche ha annullato una palla-break cruciale! A-40 Diritto sulla riga di, stecca il canadese. Altra seconda da giocare… 40-40tiene in campo la risposta, diritto dell’azzurro, errore di rovescio del canadese. Parità. 30-40 Pazzesco diritto vincente ad incrociare di. Palla-break che può decidere la partita. Neanche una prima in questo game per. 30-30 Lungo il diritto del romano, questo è un gratuito che pesa. Momento delicatissimo… 30-15 Rovescio spettacolare diall’incrocio delle righe,recupera, poi l’azzurro chiude di diritto lungolinea. Non entra la prima in questo game all’azzurro. 15-15 Seconda intelligente di, in rete il diritto del canadese. 0-15 Brutto rovescio ...

