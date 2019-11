Biglietti Milan-Napoli | il comunicato ufficiale del club

4 concerti di Vasco Rossi a giugno 2020 - da Firenze a Milano - Roma ed Imola : Biglietti in prevendita : Saranno 4 i concerti di Vasco Rossi in programma per il 2020, tutti e 4 si terranno nel mese di giugno. Le città erano già note ma non erano stati comunicati dettagli a proposito delle date precise né dei biglietti in prevendita. Attraverso un'anteprima abusiva è lo stesso Vasco Rossi a svelare tutto ai fan, via social network. Per il 2020 ha in serbo per i suoi seguaci 4 opportunità live. La prima è quella di Firenze Rocks del 10 ...

Francesca Michielin a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per il concerto al Carroponte : Francesca Michielin a Milano nel 2020 per un concerto al Carroponte, l'annuncio è di oggi. La cantante ha comunicato il rilascio di un nuovo singolo, in collaborazione con Charlie Charles, al quale farà seguito un disco di inediti in programma per il prossimo anno che la porterà nuovamente dal vivo sui palchi della penisola. Cheyenne, il nuovo singolo Cheyenne è il titolo del nuovo pezzo, in radio da venerdì 15 novembre e disponibile ...

Boom per le prevendite dei Biglietti dei concerti di Marracash - aperta una nuova data a Milano : I concerti di Marracash si arricchiscono di una nuova data. Dopo il successo nelle vendite dei biglietti delle prime date al Mediolanum Forum di Assago, già dichiarate sold out, si apre un nuovo concerto da tenersi presso il presso il palasport alle porte di Milano. La nuova data è quella del 18 aprile, per la quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Previste le modalità di consegna ...

Milan-Juventus femminile - al via la vendita dei Biglietti : Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi da ogni appassionato di calcio, Milan-Juventus, una gara che non è mai come tutte le altre nemmeno se si tratta del campionato femminile. L’appuntamento è fissato per domenica 17 novembre alle ore 15 presso lo Stadio Brianteo di Monza, ma già da ora è possibile acquistare i tagliandi […] L'articolo Milan-Juventus femminile, al via la vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e ...

Biglietti per The Chainsmokers a Milano nel 2020 : prezzi e settori disponibili con l’avvio delle prevendite : The Chainsmokers a Milano nel 2020: al via la prevendita dei Biglietti per l'unica tappa del tour in programma in Italia il prossimo anno. Oggi alle ore 10:00 è iniziata la prevendita tramite My Live Nation, il club di Live Nation Italia che consente ai fan di acquistare i Biglietti per i concerti anticipatamente. La prevendita generale inizierà infatti domani, alle ore 10:00, su TicketOne e TicketMaster così come in tutti i punti vendita ...

Un’ipoteca i Biglietti dei concerti di Hans Zimmer a Bologna e Milano - in Italia nel 2021 : I concerti di Hans Zimmer in Italia sono ufficiali per il 2021. Una scelta bizzarra, quella di aprire le prevendite a oltre un anno di distanza dai live, dal momento che si era già assistito all'annullamento di altre date dell'artista in location a capienza minore rispetto al Mediolanum Forum di Assago e all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Le date sono quella del 17 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, frazione alle porte di ...

Info e prezzi dei Biglietti per il concerto dei Sum 41 in Italia - una data a Milano nel 2020 : Dopo lo show al Firenze Rocks del giugno scorso ritornano i Sum 41 in Italia per il tour promozionale del disco Order In Decline. La band canadese suonerà al Lorenzini District di Milano il 28 gennaio e i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 8 novembre in diverse soluzioni su tutti i circuiti Ticket One e Ticket Master, e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli iscritti a My Live Nation, inoltre, potranno anticipare ...

Vent’anni di hit di Enrique Iglesias a Milano il 2 novembre : scaletta e Biglietti : Il re dei tormentoni estivi torna in Italia, ma stavolta in pieno autunno: sabato 2 novembre Enrique Iglesias a Milano sale sul palco del Mediolanum Forum di Assago, per un nuovo concerto italiano nell'ambito dell'All The Hits Live Tour.Figlio di Julio Iglesias, la star del latin pop più famosa al mondo nel corso della sua carriera ha venduto qualcosa come 55 milioni di dischi, perlopiù grazie alle sue hit latineggianti diventate rapidamente ...

Biglietti e scaletta di Sting a Milano il 29 ottobre - unico concerto in Italia al Mediolanum Forum di Assago : Sting a Milano questa sera per un unico concerto autunnale in programma in Italia. Dopo i live estivi, l'artista torna nel nostro Paese per un grande concerto-evento in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) questa sera, martedì 29 ottobre 2019. Il concerto fa parte degli spettacoli europei del tour Sting: My Songs, preannunciato come un tour dinamico e divertente. In scaletta le migliori canzoni dell'artista rilasciate nel corso ...

Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 - da Milano a Roma : Biglietti in prevendita per la star di Violetta : Martina Stoessel TINI in Italia nel 2020 per tre concerti in programma da nord a sud della penisola. La star di Violetta torna in concerto in Italia per tre live imperdibili in programma nei primi mesi del 2020. I biglietti per i tre spettacoli saranno disponibili in prevendita su TicketOne dal 29 ottobre. Le tre tappe fanno parte della leg europea del Quiero Volver Tour di TINI che avrà inizio proprio con i concerti in programma nella ...

Biglietti per OneRepublic a Milano nel 2020 - unico concerto in Italia con il nuovo album : Gli OneRepublic a Milano nel 2020, per un unico concerto in Italia in programma al Fabrique. La data è quella del 6 marzo, i Biglietti saranno disponibili in prevendita dal 1° novembre. La nuova tranche di concerti degli OneRepublic avrà inizio il prossimo 2 marzo da Parigi per poi far tappa in molte altre città, da Colonia a Utrecht e Londra, dove il tour si chiuderà il 10 marzo al Palladium. Una la tappa in programma in Italia: il 6 ...

Louis Tomlinson in concerto a Milano a marzo : tutto quello che c’è da sapere sui Biglietti : YESSA! The post Louis Tomlinson in concerto a Milano a marzo: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Biglietti in prevendita per System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano : System Of A Down e Korn agli iDays 2020 di Milano. La rassegna musicale svela oggi due dei nuovi ospiti in programma per il prossimo anno. Dopo l’annuncio di Billie Eilish, che per la prima volta si esibirà come headliner in occasione di un festival italiano, giungono oggi due nuovi nomi in rassegna. Si tratta di System Of A Down e Korn, attesi in Italia per un'unica serata nel 2020. Il concerto si terrà al MIND – Milano Innovation District ...

Doppio concerto di Avril Lavigne a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per la seconda data al Lorenzini District : Saranno due i concerti di Avril Lavigne in programma a Milano nel 2020. Inizialmente ne era previsto uno al Fabrique, poi sostato al Lorenzini District per consentire ai fan di acquistare ulteriori biglietti per accedere allo spettacolo. In seguito alla grande richiesta dei ticket d'ingresso, l'evento ora raddoppia. Una nuova data italiana del tour di Avril Lavigne si aggiunge oggi. L’artista canadese si esibirà il 16 marzo ma anche il 15 ...