VIDEO Marc Marquez | “Mio fratello si deve meritare il posto in Honda | non decido io…”

VIDEO Marc Marquez : “Mio fratello Alex vorrebbe correre in MotoGP - ma non è l’unica soluzione per Honda” : Marc Marquez ha chiuso in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 e domani parte coi favori del pronostico per aggiudicarsi anche l’ultima gara dell’anno per il Mondiale MotoGP. Fuori dalla pista si continua però a discutere a proposito del futuro compagno di squadra del campione del mondo dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro da parte di Jorge Lorenzo. Uno dei possibili candidati sarebbe ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez GP Valencia 2019 : “Parto sempre per fare la pole ma Fabio è più vicino di quanto mi aspettassi” : Vola basso Marc Marquez dopo aver solo sfiorato la pole position nel Gran Premio di Valencia 2019 che chiude la stagione del Motomondiale. Lo spagnolo si è dovuto arrendere ancora al francese Fabio Quartararo ma afferma di aver mirato soprattutto alla prima fila per avere una posizione di partenza ottimale in vista di domani, e che si aspettava il transalpino ancora più lontano. “Quando parto lo faccio sempre per fare la pole, ma sono ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non ho mai spinto mio fratello alla Honda” : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: lo spagnolo Marc Marquez ha parlato a fine sessione del possibile arrivo del fratello Alex al suo fianco dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Di seguito la VIDEOintervista fatta a Marc Marquez al termine delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEOINTERVISTA Marc Marquez GP VALENCIA ...

VIDEO Marc Marquez pronto ad accogliere il fratello Alex in Honda : clamorosa indiscrezione in MotoGP : Marc Marquez-Alex Marquez prossima coppia in Honda? Sembrerebbe che la squadra giapponese ci stia pensando. Dopo l’annuncio del ritiro dalle corse dello spagnolo Jorge Lorenzo, la scuderia di Tokyo si è trovata con una sella inoccupata nel prossimo Mondiale 2020 di MotoGP. Chi allora potrà affiancare l’otto volte campione del mondo? A quanto pare, il vincitore del titolo in Moto2 potrebbe essere un buon profilo per la casa nipponica, ...

Venezia - Berlusconi nell’acqua alta in piazza San Marco. VIDEO : Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato in visita a Venezia nella mattinata del 14 novembre, a poche ore di distanza dall'acqua alta che ha allagato in maniera drammatica il capoluogo veneto (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'ex presidente del Consiglio è stato accompagnato dal governatore Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e da Renato Brunetta. Berlusconi, munito di stivali di gomma, ha attraversato piazza San Marco ...

La cripta della Basilica di San Marco è sommersa : VIDEO : È tra le immagini simbolo di quello che è stato definito “un disastro apocalittico”, una ferita al cuore che tutti si augurano si possa rimarginare in fretta. L’acqua alta a Venezia (GLI AGGIORNAMENTI) invade tutto, sommerge e allaga anche la cripta della Basilica di San Marco. L’acqua è entrata dalle finestre rotte dalla furia della marea che nella notte tra il 12 e il 13 novembre ha raggiunto quasi i due metri, 1metro e 87 cm per la ...

Marcelo Botelho - VIDEO Le Iene/ Un pastore che fa pipì per ripicca? : Il pastore Marcelo Botelho vIene incastrato da Le Iene: i problemi con la vicina di casa portano l'uomo a compiere dei gesti davvero singolari...

Apocalisse a Venezia nella notte - acqua alta da record : raggiunti 187cm - piazza San Marco sommersa [FOTO e VIDEO] : Continua senza freno la crescita dell’acqua alta a Venezia: alle ore 22.50 la stazione di rilevamento della Punta della Salute ha registrato 187 centimetri sul medio mare. E’ la seconda misura della storia, dopo i 194cm dell’alluvione del 1966. Il Comune di Venezia si appresta a dichiarare lo stato di calamità. I Veneziani stanno vivendo con paura e forte apprensione questo improvviso aggravamento del maltempo che rischia di ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : Basilica di San Marco a rischio [FOTO e VIDEO] : L’acqua alta a Venezia stamani è arrivata a 130 centimetri invadendo quasi il 50% del centro storico della città e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città: ancora una volta non ha risparmiato la Basilica di San Marco che è adesso a rischio allagamento. “Invadendo l’atrio con 70 centimetri d’acqua, che sicuramente produrranno danni ai materiali lapidei: mattoni e alle colonne dello storico ...

Gran Hermano Vip : Gianmarco Onestini piange per amore. Luca vs il conduttore : «Non vedete come sta - porca p*ttana?» – VIDEO : Luca e Gianmarco Onestini - Gran Hermano Vip Si è conclusa ieri sera l’avventura di Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip. Il fratello dell’ex tronista Luca, è stato infatti eliminato dal reality dopo 58 giorni di reclusione nella casa. Arrivato in studio, il ragazzo ha dovuto così affrontare le domande del conduttore Jorge Javier Vasquez, ma il momento del confronto è stato bloccato dal furioso Luca, intervenuto in difesa del ...

GF Vip spagnolo - caos in diretta : Gianmarco Onestini piange e Luca litiga con il conduttore - VIDEO : Durante la decima puntata del Gh Vip, l'ex tronista interviene in diretta per difendere il fratello.

