Maltempo | frana nell’Oltrepo’ Pavese | emergenza e strada chiusa

Maltempo Toscana : frana su casa nell’Aretino - famiglia evacuata : Numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo per alberi caduti sulla sede stradale e allagamenti. Situazione critica nel Casentino e nel Valdarno. Una frana che ha interessato l’autostrada A1 sulla corsia sud al km 344: un’auto è stata coinvolta, fortunatamente senza conseguenze. La corsia sud, momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, è stata poi riaperta. A Loro ...

Maltempo - isolati per una frana a Ventimiglia : abitanti preoccupati : “Hanno chiuso con ordinanza la strada e qui ci sono 150 famiglie circa che non possono né scendere né salire. C’è gente che lavora, che ha bisogno di fare la spesa e anche anziani malati”: A parlare è Domenico Messana, uno degli abitanti di via Bandette, la strada a ridosso della ferrovia, a Ventimiglia, chiusa al traffico da ieri sera, in seguito a un’ordinanza che vieta il transito, per il rischio di crollo della parete ...

Maltempo Liguria - frana nella notte a Zoagli : verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti : Il Maltempo che la notte scorsa ha interessato la Liguria ha causato danni e disagi. In particolare una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del Maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni. dopo un intervento dei ...

Maltempo Puglia : SP26 devastata dalle piogge - strada erosa e franata [GALLERY] : Il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la Puglia ha causato ingenti danni ai trasporti e alle strade. In particolare risultano molto disagiate le condizioni della SP26 che da Gravina in Puglia (Bari), lasciando la ex SS.96 , consente di raggiungere la Diga del Basentello. Nel periodo invernale o dopo precipitazioni abbondanti essa si presenta pressoché intransitabile oltre che pericolosissima a causa del mare di fango che la ...

Maltempo : ferrovia del Brennero interrotta per una frana : La linea ferroviaria del Brennero risulta attualmente interrotta a Bolzano in seguito alla caduta di una frana di piccole dimensioni. Lo smottamento ha invaso i binari nella zona del ‘Virgolo’, una piccola montagna che sovrasta il centro storico bolzanino. Anche un albero è stato trascinato dalla colata di fango. Sul posto si trovano i vigili del fuoco per liberare i binari. Il traffico ferroviario è fermo. A quanto si è appreso, le ...

Maltempo : frana a Ventimiglia - isolate 150 persone : Questa notte verso le 3, durante l’allerta meteo, una frana ha investito via Bandette a Ventimiglia, in localita’ San Secondo, interrompendo la viabilita’ e isolando circa 150 persone. Lo rende noto Regione Liguria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione del materiale franato per creare un passaggio pedonale e non obbligare i residenti a lasciare le proprie abitazioni. “Stiamo ...

Maltempo in Liguria : improvvisa frana a Sanremo - coinvolte alcune auto : Il Maltempo inizia ad entrar nel vivo della scena e cominciano anche i primi disagi sulle regioni del nord. Una notizia dell'ultim'ora ci informa di una frana avvenuta a Sanremo, in Liguria,...

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “forte boato - pensavamo a un terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Maltempo Pozzuoli : frana costone sul lungomare - evacuate 22 famiglie : Il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Vincenzo Figliolia ha firmato ieri sera un’ordinanza con la quale ha disposto, in via precauzionale, l’evacuazione di 22 famiglie residenti nel condominio di via Barletta, nella zona del lungomare. Il provvedimento si è reso necessario in seguito al sopralluogo effettuato nel tardo pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco, che hanno constatato il “distacco di un grosso quantitativo di terreno ...

traffico sbloccato sulla strada statale 385 'Di Palagonia' chiusa oggi tra Grammichele e Caltagirone, in entrambe le direzioni, a causa di una una frana provocata dal Maltempo. La strada era stata chiusa dal km 48 al km 55, nel catanese.

Maltempo Toscana - frana un muro di contenimento a Firenze : un’auto danneggiata : Le piogge stanno causando disagi in Toscana, dove un muro di contenimento è franato a Firenze a causa del Maltempo. Il muro, posto a delimitazione di una proprietà privata, è franato questa mattina intorno alle 10.30 a causa del Maltempo in via Torre del Gallo sulle colline della città. Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e danneggiata, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili ...

Maltempo - frana nel Lecchese : isolata frazione : Allarme Maltempo in provincia di Lecco. Una frana di circa cento metri cubi di fango, massi e detriti ha causato oggi l’isolamento della frazione Vezio di Perledo, centro affacciato sul ramo Lecchese del Lago di Como. Lo smottamento è avvenuto in località campallo. Nessuno è rimasto ferito ma la strada è quella di collegamento per l’area artigianale e la frazione – nota per il castello di Vezio – dove abitano quaranta ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...