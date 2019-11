E' il momento d' oro degli smart speaker | con tanti saluti alla privacy e alla sicurezza

L'oroscopo del 15 novembre : momento di revisione per la Bilancia - Pesci ottimisti : La seconda settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di dare ufficialmente il benvenuto al week end, è interessante approfondire i presagi degli astri e delle stelle per venerdì 15 novembre. Sarà una giornata fortunata per il Cancro, grazie all'ingresso della Luna nel segno, al contrario la Vergine vivrà un momento sottotono, soprattutto per il fisico. Cambiamenti e trasformazioni per la Bilancia. Ecco di seguito L'oroscopo ...

Paola Barale e il signor Giancarlo - da Fazio il momento indimenticabile : "La loro fig***" - sconcerto totale : Tra i soldi e la gloria, il signor Giancarlo ha scelto la gloria. E Paola Barale non l'ha dimenticato. L'ex valletta della Ruota della fortuna, ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio, ricorda il momento nel 1995 in cui Mike Bongiorno uscì dallo studio tra lo sconcertato, il divertito e l'imbarazz

Oroscopo 9 novembre : per i Pesci momento utile per valutare le situazioni lavorative : Parte un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 9 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere momenti utili per chiarire una situazione in amore. Per il Capricorno programmi da fare fin da ora in vista del futuro. Ariete: in amore sfruttate al meglio questa nuova giornata che porta una maggiore chiarezza nelle relazioni. Nel lavoro possibili ...

Mahmood : Ignoro il gossip - in questo momento sono single : Intervistato dal Corriere della Sera a margine degli Mtv Ema 2019, dove si è aggiudicato il premio come Best Italian Act, Mahmood ha colto l'occasione per porre definitivamente fine alle molte speculazioni sulla sua vita sentimentale: "In questo momento sono single, non do importanza al gossip". La giornalista del quotidiano milanese mette in evidenza una curiosità relativa alle ricerche nel web sul vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo: ...

Oroscopo 5 novembre : per l'Ariete momento positivo per i sentimenti : Prende il via una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 5 novembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere maggiori vantaggi in amore grazie alla Luna nel segno. Per il Capricorno recupero dal punto di vista economico. Ariete: in amore giornata che vede la Luna nel segno e che porta maggiori vantaggi nelle relazioni, molto interessanti anche le amicizie ...

Oroscopo Capricorno - novembre : buon momento per la salute : Il mese di novembre ha avuto inizio. Cosa avranno in serbo le stelle per il segno zodiacale del Capricorno? Di seguito, l'Oroscopo riguardante il settore sentimentale, salutare e lavorativo del decimo segno dello zodiaco. Presenti anche considerazioni per poter affrontare bene il periodo compreso tra il primo e il 30 novembre 2019. Nell'ultimo periodo avete sentito la necessità di dedicare del tempo solo a voi stessi, con l'opportunità di ...

Inter - momento d’oro per Lukaku : il belga ringrazia la squadra portando tutti a cena fuori : L’attaccante belga ha voluto ringraziare tutti i propri compagni, invitandoli a cena e pagando il conto: così il gruppo Inter si fortifica Tutta la Serie A in campo per il turno infrasettimanale, l’Inter a cena fuori per festeggiare la vittoria ottenuta nell’anticipo contro il Brescia. Serata speciale per il gruppo nerazzurro, organizzata da Romelu Lukaku, che ha voluto invitare tutti i compagni in un noto ristorante ...

Oroscopo Vergine - novembre : momento di decisioni nel lavoro : Il mese di novembre è alle porte. Come andranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno della Vergine nel periodo compreso tra il 1 e il 30 novembre 2019? Di seguito ecco cosa prevedono le stelle per quanto riguarda lavoro, amore e salute, ma anche suggerimenti per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Quello di ottobre per la Vergine è stato un mese è particolarmente favorevole. In campo sentimentale è stato ...

MotoGp – Il momento d’oro di Marquez e Quartararo e le difficoltà di Rossi e Lorenzo - Agostini ammette : “vedere Jorge così mi fa pena” : A tutto Giacomo Agostini: dagli splendidi risultati di Marquez e Quartararo al momento buio di Rossi e Lorenzo Ancora una volta è Marc Marquez a festeggiare per l’ennesima strepitosa vittoria: lo spagnolo della Honda ha trionfato a Philipp Island, aggiudicandosi il Gp d’Australia, davanti a Crutchlow e Miller. Giornata amara per gli italiani, con Dovizioso e Rossi rispettivamente settimo e ottavo. AFP/LaPresse In Australia ha ...

Gol Martinez - che momento per il ‘Toro’ : Inter in vantaggio contro il Dortmund [VIDEO] : GOL Martinez – Si sta giocando la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’Inter chiamato a conquistare i tre punti per rientrare in corsa per la qualificazione, di fronte una squadre molto forte, il Borussia Dortmund. Avvio importante per la squadra di Antonio Conte che passa in vantaggio al 22′ con il solito Lautaro Martinez, momento fantastico per l’attaccante argentino sempre ...

Oroscopo del giorno 14 ottobre : Ariete - momento vantaggioso per i sentimenti : Una nuova settimana sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani lunedì 14 ottobre. Sarà una giornata vantaggiosa per l'Ariete, in amore si potranno vivere delle forti emozioni e anche il lavoro regala belle soddisfazioni. Al contrario lo Scorpione vivrà un momento sottotono, soprattutto per il fisico, ma potrà recuperare già durante le giornate centrali della settimana. Ecco di seguito ...

Oroscopo 14 ottobre : bel momento nel lavoro per il Sagittario : Una nuova settimana di ottobre ha inizio, quali sono dunque le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali nella giornata di lunedì 14 ottobre? Scopriamolo di seguito con le stelle su amore, lavoro e salute. Ariete: in campo sentimentale vi sentirete particolarmente sottotono, con Marte dissonante, insieme a Saturno, questo periodo potrebbe crearvi dei momenti di stress. In campo lavorativo potrete ottenere invece delle ...

Oroscopo dell'8 ottobre : buon momento per l'amore dello Scorpione : Prosegue la settimana appena iniziata. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Lo Scorpione avrà dei buoni momenti per quanto riguarda l'amore, mentre per l'Ariete saranno favorini i nuovi incontri. Di seguito, le stelle con lavoro, amore salute per la giornata di martedì 8 ottobre 2019. Previsioni dall'Ariete alla Vergine Ariete: in amore favoriti i nuovi incontri. Se una storia non va dalla fine del mese sarà ...

L'oroscopo del 4 ottobre : Gemelli momento positivo per gli affari - Leone riflessivo : La prima settimana di ottobre sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà giornata positiva per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affari, qualcuno infatti potrà concludere un'interessante trattativa. Il Leone dal canto suo avrà bisogno di ritagliarsi del tempo e meditare su alcune situazioni che lo riguardano ...