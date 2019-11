Appello di Conte | meno tasse sulle auto Manovra | via agli emendamenti

EX ILVA - ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - Appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.

Ex Ilva - Conte riferisce a Mattarella e lancia un Appello all’unità. Fim-Fiom-Uilm scendono in piazza : Il governo lancia un appello a tutte le forze politiche per marciare compatti verso l'obiettivo di salvare l'ex Ilva. Ma la Lega - pur disponibile a sostenere proposte "utili per salvare i posti di lavoro" - va all'attacco, definisce l'esecutivo "incompetente" e, al coro di "elezioni elezioni", chiede all'esecutivo di andare a casa. La maggioranza si dice pronta a mettere in campo ogni iniziativa per salvare i lavoratori (minacciati almeno 5mila ...

Ex Ilva - Conte : “Se ci sarà battaglia giudiziaria - sarà del secolo. Lancio un Appello ai partiti per la coesione. Nazionalizzare? Si valuta tutto” : “Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare” le richieste di ArcelorMittal per restare a Taranto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poco meno di ventiquattrore dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi, si è presentato nello studio di Bruno Vespa su Rai1 e ha ribadito la posizione dell’esecutivo. “Non è un problema legale“, ha detto, “perché una battaglia legale ...

Luigi Di Maio - aumentano i grillini scontenti : tocca a Beppe Grillo intervenire. L'Appello dei suoi : Nel Movimento 5 Stelle è uno contro tutti. Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra i pentastellati. In mezzo il fondatore, Beppe Grillo, a cui i "colleghi" ora si appellano. Tra le più scontente c'è Giulia Grillo che ancora non ha accettato la mancata riconferma nei ministeri. Ma non solo, a seguirla

Torino - l’Appello degli operai a Conte : “Basta saccheggi delle multinazionali - li devi impedire” : “Le multinazionali devono smetterla di saccheggiare il nostro Paese, dovete impedirlo”. È questo l’appello che un centinaio di operai tra cui gli ex lavoratori dell’Embraco hanno rivolto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del suo incontro con la sindaca di Torino, Chiara Appendino, con il presidente della Regione, Alberto Cirio, e con i sindacati. Conte si è fermato ad ascoltare le richieste dei ...

Laura Torrisi - Amici : dopo l’eliminazione contestata - l’Appello pubblico : Laura Torrisi, Amici Celebrities: dopo l’eliminazione contestata, l’appello pubblico Siamo quasi ai titoli di coda per Amici Celebrities e le polemiche non hanno risparmiato la semifinale. L’inaspettata eliminazione di Laura Torrisi ha colto di sorpresa tutti, dal pubblico agli altri partecipanti in gara. Commozione e lacrime per la bella attrice, consolata da una standing ovation […] L'articolo Laura Torrisi, Amici: dopo ...

Siria : Appello Le Contemporanee per stop guerra Rojava (2) : (Adnkronos) – Ecco l’appello: “Non parlateci piú di valori occidentali se non sapete difendere i curdi; Non parlateci piú di paritá se lasciate ammazzare le libere donne curde; Non parlateci più di pace se vi girate dall’altra parte davanti alla guerra piú ingiusta del secolo; Non parlateci piú di lotta al terrorismo se abbandonate chi la combatte; Non parlateci piú di niente. Di Italia, di Europa, di identitá, di ...