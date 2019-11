Xbox Scarlett sarà la prima di una serie di console di nuova generazione

Con Xbox Scarlett Microsoft non ripeterà gli errori commessi al lancio di Xbox One : Microsoft sta pensando all'imminente next-gen e Phil Spencer, capo di Xbox, ricorda molto bene l'inizio di questa generazione di console ormai sul viale del tramonto. Microsoft, che aveva dominato la generazione precedente con Xbox 360, entrò in gara con una console più costosa, meno potente e con un messaggio confuso su DRM e il concetto di "proprietà".La società ha trascorso gli ultimi anni a correggere gli errori iniziali, ma ha ammesso che ...

X019 : con Xbox Scarlett Microsoft punta a "velocità" - "frame rate più elevati" e "una CPU più potente" : Microsoft è davvero soddisfatta di detenere il diritto di vantarsi di aver realizzato la console più potente del mondo e sembra che non voglia perdere questa "posizione" con la prossima generazione di hardware.Secondo Aaron Greenberg, Microsoft's GM of games marketing, Xbox si sta concentrando sulla potenza pura, la velocità e la CPU parlando di Project Scarlett."Il team che ha creato Xbox One X sta realizzando Project Scarlett", ha affermato ...

X019 : Aaron Greenberg conferma che non ci saranno informazioni riguardanti Xbox Scarlett : Come ormai saprete, a partire da stasera a Londra si terrà l'evento di Microsoft, ovvero X019. Per l'occasione Aaron Greenberg, General Manager di Xbox Games Marketing presso Microsoft, ha espresso la propria eccitazione a riguardo.Tuttavia apprendiamo che durante l'evento verranno presentati esclusivamente giochi e non ci sarà posto per qualche dettaglio riguardante la console di prossima generazione, Xbox Scarlett. "Il prossimo anno sarà ...

I nuovi giochi di Rare e Obsidian per Xbox Scarlett verranno annunciati all'X019 di questa sera? : Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, Microsoft ha in programma di rivelare diversi giochi first party all'evento X019, tra cui una nuova IP dello sviluppatore di The Outer Worlds, Obsidian.VGC ha appreso anche che il nuovo titolo di Rare è un gioco di avventura in terza persona basato su una IP totalmente originale. Sarebbe la seconda nuova IP consecutiva dello sviluppatore dopo l'uscita di Sea of ​​Thieves nel 2018.Il ...

X019 - Microsoft promette grandi novità : ci sarà spazio per Age of Empires 4 ed Xbox Scarlett? : Quest'anno l'X019 avrà luogo a Londra e per l'occasione Microsoft ha pubblicato un nuovo tweet che promette "grandi novità per l'evento" che si terrà dal 14 al 16 novembre.Ovviamente c'è già chi sta ipotizzando quali giochi verranno mostrati, primo fra tutti Age of Empires 4. Circolano voci secondo cui durante l'evento verrà mostrato un trailer del quarto capitolo del gioco di strategia molto atteso dai fan, annunciato per la prima volta durante ...

La data di lancio di Xbox Scarlett potrebbe essere stata svelata da un insider : La next-gen di Sony e Microsoft si avvicina a grandi passi, solo un anno ci divide dalle attese PS5 e Xbox Scarlett ma i fan continuano giustamente a chiedersi quale sarà la data di lancio precisa delle nuove macchine.I due colossi fino a questo momento hanno parlato di un generico "holiday 2020" come periodo di lancio, ma forse, ora, abbiamo ottenuto delle notizie più precise. Almeno per quanto riguarda l'uscita della nuova Xbox.Nello ...

PS5 e Xbox Scarlett supporteranno appieno il cross platform gaming? Activision si schiera : Si parla ovviamente tanto di PS5 e Xbox Scarlett, le nuove piattaforme di Sony e Microsoft che sono pronte a fare il proprio esordio sul mercato nel giro di un anno, ma ovviamente il settore non sta di certo a guardare, continuando a sfornare perle di un certo spessore – ultima in ordine temporale Death Stranding, approdato sugli scaffali nella giornata di ieri. È però più che lecito guardare al futuro e a cosa effettivamente PS5 e Xbox ...

Square Enix al lavoro su un titolo di nuova generazione per PS5 e Xbox Scarlett : Il principale studio di sviluppo interno a Square Enix sarebbe al lavoro su un nuovo titolo dedicato alla nuova generazione videoludica.Il gioco arriverà dunque su PS5 e Xbox Scarlett, ma ulteriori dettagli arriveranno solamente in futuro in quanto attualmente si sa ancora molto poco. Il team di sviluppo alle prese con questo nuovo progetto è lo stesso responsabile di giochi del calibro di Final Fantasy 7 Remake, Kongdom Hearts 3 e molti altri ...

Il CEO di Take-Two guarda a PS5 e Xbox Scarlett con l'universo PC in costante crescita : Take-Two è pronta per la prossima generazione di console e, parlando alla Goldman Sachs Communacopia Conference, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha detto agli investitori che non si aspetta che i nuovi sistemi di Sony e Microsoft aumentino i costi di produzione in modo significativo."Non ci aspettiamo davvero cambiamenti sostanziali dei costi con la prossima generazione", ha detto Zelnick. "Ogni volta che disponiamo di una nuova tecnologia ...

Dead Island 2 in uscita nel 2020 al lancio di PS5 e Xbox Scarlett? : Ammettetelo: quanti di voi si ricordavano della sola esistenza di Dead Island 2? Noi stessi per certi versi ce n'eravamo completamente dimenticati anche considerando che la voglia di zombie sembra coperta piuttosto efficacemente dall'ambizioso Dying Light 2. A quanto pare chi non si è di certo dimenticata del progetto è THQ Nordic.Un nuovo rumor alimenta le speranza per la buona riuscita del titolo e parla chiaramente dell'esistenza del progetto ...

Ubisoft : le funzionalità di PS5 e Xbox Scarlett saranno "estremamente interessanti". Il publisher ha in programma 5 giochi cross-gen : Durante la conference call finanziaria di Ubisoft con investitori e analisti, il CEO Yves Guillemot ha parlato delle console next-gen. "Riteniamo che l'arrivo delle nuove console ingrandirà molto il mercato. L'importante è che quando arrivi alla prossima generazione di console puoi vendere i tuoi giochi per molto tempo. Siamo molto felici di essere vicini al lancio di queste console perché andrà a beneficio di tutti i giochi che ...

Battlefield guarda a PS5 e Xbox Scarlett - piani già definiti per la next gen? : È giunto (metaforicamente parlando) il momento del riposo del guerriero per Battlefield. La serie targata Electronic Arts e curata dai ragazzi di DICE quest'anno non vedrà la luce degli scaffali (e nemmeno la sua controparte sci fi su licenza, Star Wars Battlefront, sempre curata da DICE, ndr). Questo ovviamente non vuol dire di certo che per il team svedese sia arrivato il momento di tirare i remi in barca e rilassarsi sorseggiando un ...

Nessun Battlefield in uscita il prossimo anno. Il nuovo capitolo confermato per PS5 e Xbox Scarlett : Un nuovo capitolo della serie Battlefield è in sviluppo. Durante il recente report finanziario, EA ha confermato che il nuovo gioco Battlefield arriverà su console next-gen e che verrà lanciato prima del mese di marzo del 2022.EA non ha condiviso alcun dettaglio concreto sul nuovo capitolo, ma ha affermato che il titolo "punterà a innovazioni che saranno possibili grazie alle piattaforme di nuova generazione". La società ha anche confermato che ...