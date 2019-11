LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | Ferrari in pista per il primo time-attack delle FP3

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19 Leclerc si mette a dettare il passo in 1’09″871 con gomme soft! 16.18 Entra nel vivo il turno! La Renault si porta in testa con Hulkenberg davanti a Ricciardo, mentre Vettel blocca in curva 1 e si rilancia per un altro tentativo. 16.16 Si muove la Haas con Grosjean e Magnussen che scendono incon gomme soft, poco dopo esce dalla pit-lane anche Vettel con la! 16.14ancora fredda e abbastanza scivolosa, vedremo chi sarà iltop team ad effettuare il tentativo di. 16.12 Arriva ilcrono significativo di questa sessione con Carlos Sainz che si porta al comando con la McLaren in 1’11″058. 16.10 Kubica è ila far segnare un tempo cronometrato in 1’13″998 con una Williams destinata ad occupare ancora una volta l’ultima fila della griglia. 16.08 ...

