Verissimo | Francesco Monte su Giulia Salemi | ' Non c' è stato alcun tradimento da parte mia'

Francesco Monte a Verissimo conferma : “Non ho tradito Giulia Salemi” : Verissimo, Francesco Monte nega di aver tradito Giulia Salemi: la confessione Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E tra i tanti ospiti ci sarà anche Francesco Monte, fresco dal grandissimo successo ottenuto all’ultima edizione di Tale e Quale Show. Ovviamente la puntata è stata già registrata nei giorni scorsi, e giusto poco fa sono uscite le prime anticipazioni sull’intervista che ha rilasciato Monte. ...

Francesco Monte lo ha confessato a ‘Verissimo’ : “Ora sapete la verità”. Lo sfogo sulla famosa ex : Arrivato a ‘Tale e quale show’ come il ‘cenerentolo’ della situazione, quello etichettato come il ‘bello ma non balla’, alla fine Francesco Monte si è rifatto alla grande, e c’è stato pure chi gli ha proposto un “cambio di carriera”. Le sue esibizioni nel talent di Rai Uno sono state apprezzate dalla giuria e dal pubblico in studio, che nel corso delle puntate gli hanno riservato molte standing ovation. Dopo l’esperienza a Tale e quale show, ...

Francesco Monte - Verissimo : Giulia Salemi e la forza di dire basta : Francesco Monte si confessa a Verissimo: Giulia Salemi e la forza di dire basta. Chiarimenti anche sul capitolo tradimenti e sul perché la modella non ne ha mai parlato Francesco Monte torna a sedersi innanzi a Silvia Toffanin. Il celebre ex tronista di Uomini e Donne, reduce dalla brillante esperienza a Tale e Quale Show, […] L'articolo Francesco Monte, Verissimo: Giulia Salemi e la forza di dire basta proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte a Verissimo : ‘Non ho tradito Giulia Salemi’ : “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti”. Francesco Monte ospite a Verissimo sabato 15 novembre alle 16.30 su Canale 5 fa chiarezza una volta per tutte circa il presunto tradimento ai danni di Giulia Salemi. E aggiunge: “Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e ...

Francesco Monte a Verissimo : “Non ho tradito Giulia Salemi” : Francesco Monte a Verissimo per fare il punto della situazione. Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show 2019, l’ex gieffino sente di essere riuscito a trovare una via d’uscita dai problemi che l’hanno colpito all’Isola dei Famosi qualche anno fa. Oggi è fidanzato e sente di essere soddisfatto per aver dimostrato a molte persone di avere delle qualità anche nel campo della musica. Francesco Monte a Verissimo parla anche ...

Anticipazioni Verissimo : Emma e Francesco Monte ospiti sabato prossimo : Verissimo, Anticipazioni prossima puntata: Emma Marrone ospite di Silvia Toffanin Al termine della puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ha annunciato alcuni ospiti di sabato prossimo. A raccontarsi nel salotto del pomeriggio di Canale5, infatti, sabato 16 novembre ci sarà Emma Marrone, che è tornata sulle scene musicali con un nuovo album dal titolo Fortuna che è già arrivato al primo posto dei dischi più venduti in Italia e il primo ...

Francesco Arca scoppia in lacrime a Verissimo : «È un pugno allo stomaco…». Silvia Toffanin si commuove : Francesco Arca in lacrime a Verissimo: «È un pugno allo stomaco…». Silvia Toffanin si commuove. L’attore dell’Isola di Pietro – oggi ospite del salotto di Canale 5 – è stato protagonista di un momento molto tenero. Silvia Toffanin lancia un video dedicato alla vita professionale e privata di Francesco Arca. Il filmato si conclude con le immagini dei due figli, Maria Sole e Brando, nati dall’amore con la ...

Francesco Arca piange a Verissimo : Anche i tronisti piangono. Ieri è successo come ospite di Verissimo a Francesco Arca, protagonista delle passate edizioni di Uomini e Donne e attualmente volto della terza edizione de L'Isola di Pietro, fiction di Canale 5 con protagonista il cantante Gianni Morandi.La padrona di casa Silvia Toffanin ha approfittato della sua presenza per fargli vedere una clip che riassumeva la sua carriera e la sua vita privata. Ma è stato quando ha visto i ...

“Un pugno nello stomaco”. Gelato lo studio di Verissimo - Francesco Arca scoppia a piangere : tutto il suo dolore : Nel pomeriggio di questo sabato, 26 ottobre, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin. l nuovo appuntamento tv, riporta il Giornale, ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l’attore Francesco Arca, divenuto noto agli occhi del grande pubblico di Canale 5 grazie al ruolo di tronista coperto a Uomini e donne. Nel corso della sua intervista rilasciata al talk show del sabato pomeriggio, ...

“Un pugno nello stomaco”. Gelato lo studio di Verissimo - Francesco Arca scoppia a piangere : tutto il suo dolore : Nel pomeriggio di questo sabato, 26 ottobre, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin. l nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l’attore Francesco Arca, divenuto noto agli occhi del grande pubblico di Canale 5 grazie al ruolo di tronista coperto a Uomini e donne. Nel corso della sua intervista rilasciata al talk show del sabato pomeriggio, il bello e tenebroso Arca, ...

Francesco Arca scoppia in lacrime a Verissimo : «È un pugno allo stomaco...». Silvia Toffanin si commuove : Francesco Arca in lacrime a Verissimo: «È un pugno allo stomaco...». Silvia Toffanin si commuove. L'attore dell'Isola di Pietro - oggi ospite del salotto di Canale 5 -...

Verissimo - Francesco Acra in lacrime per i figli : il momento in cui crolla da Silvia Toffanin : Attimi di grande commozione a Verissimo per Francesco Acra. Da Silvia Toffanin, su Canale 5, l'attore lanciato da Uomini e Donne è scoppiato in lacrime per alcuni video confezionati dalla redazione del programma, nei quali veniva ripercorsa la sua carriera con qualche incursione nella sua vita priva

Francesco Arca in lacrime a Verissimo : il video che colpisce l’attore : Verissimo: Francesco Arca piange davanti a Silvia Toffanin Momento di commozione a Verissimo per Francesco Arca. L’attore lanciato da Uomini e Donne si è emozionato per via di alcuni video realizzati dalla redazione di Silvia Toffanin. video nei quali è stata ripercorsa la carriera di Arca ma soprattutto la sua vita privata. Che da tempo […] L'articolo Francesco Arca in lacrime a Verissimo: il video che colpisce l’attore ...

Francesco Arca piange a Verissimo : “Questo è un colpo basso!” : Verissimo, Francesco Arca piange parlando dei figli e spiazza Silvia Toffanin Francesco Arca è stato ospite di Verissimo e ha parlato del suo nuovo impegno televisivo ne L’isola di Pietro 3 e della sua famiglia. Parlando dei suoi due figli (Maria Sole e Brando, ndr), dopo aver visto un filmato, si è messo a piangere e ha dichiarato: “Questo più che un regalo è un cazzotto… E’ un colpo basso!” Silvia Toffanin è ...