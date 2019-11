La Procura di Milano apre un' indagine su ArcelorMittal

Ex Ilva - la Procura di Milano apre un fascicolo : «Tutelare l’interesse pubblico» Avviato lo stop dell’acciaieria : Lo ha reso noto il procuratore capo Francesco Greco. Il fascicolo è per il momento a carico di ignoti

La Procura di Milano apre un fascicolo sull’ex Ilva : «Va tutelato l’interesse pubblico» A Taranto già avviato lo stop dell’acciaieria : Lo ha reso noto il procuratore capo Francesco Greco. Il fascicolo è per il momento a carico di ignoti

Ilva - Mittal comunica sospensione al governo. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari”. Procura di Milano apre inchiesta : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Milano - la Procura dispone il sequestro del Villaggio di Natale : Il cantiere del più grande Villaggio di Natale in Italia (FOTO), in corso di allestimento all’Ippodromo di San Siro, è stato sequestrato dalla Procura di Milano per la mancanza di protezioni contro gli infortuni sul lavoro. Lo riporta il Corriere, che spiega come ad esempio le impalcature per la costruzione della Grande Fabbrica dei Giocattoli, della Casa degli Elfi e della Casa di Babbo Natale non avessero le necessarie protezioni contro ...

Milano - gli avvocati penalisti contro la Procura per l’inchiesta su Pioltello : “Diffonde notizie sulla chiusura delle indagini” : penalisti contro procura. E fin qui niente di strano visto che si sta parlando del distretto giudiziario, storicamente scenografia di aspri contrasti tra difese e accuse. Questa volta, però, la Camera penale di Milano attacca la magistratura inquirente per “la diffusione ai media di atti processuali” e “notizie riguardanti indagini giunte alla loro conclusione”. La procura non dovrebbe diffondere informazioni su eventuali ...

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio del giornalista del Tg2 Franco Fatone : La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio del giornalista del Tg2 Franco Fatone. Repubblica, citando fonti RAI, scrive che Fatone – inviato di moda e costume – è stato sospeso in via cautelativa. L’accusa nei suoi confronti

Milano - “ustionò i piedi di suo figlio di 2 anni prima di ucciderlo” : per la Procura è tortura : I calci e i pugni al figlio, le “tre bruciature con l’estremità di sigarette accese” e le ustioni “con una fiamma viva” sui piedi del figlio di 2 anni, Mehmed, non furono ‘solo’ maltrattamenti, ma vere e proprie “torture”. Così per la prima volta da quando è stato introdotto nel codice penale italiano – era il luglio 2017 – il reato viene contestato in ambito familiare. Lo ha ...

Minacce social a Liliana Segre - indaga la Procura di Milano. La senatrice : "Gli odiatori vanno curati" : Un fascicolo a carico di ignoti aperto già nel 2018 dal pool antiterrorismo guidato da Alberto Nobili

Spray urticante in metro a Milano - malori per 10 passeggeri : il Codacons presenta esposto in Procura : Allarme oggi pomeriggio nella fermata metropolitana di Cimiano, sulla linea verde M2, dove dieci persone sono rimaste intossicate dopo che qualcuno ha spruzzato dello Spray urticante. L’allerta è scattata dieci minuti prima delle 15, nella zona dei tornelli, e la stazione è stata evacuata ed è rimasta chiusa fino alle 15.25. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ...

È stata archiviata l’inchiesta della Procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo - accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse : rimane indagato a Bari : È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, che era accusato di stalking e violenza privata ai danni di quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”, e il cui caso era diventato

Milano - bimbo di 5 anni caduto nella tromba delle scale a scuola : nuovo sopralluogo della Procura : Il piccolo è morto ieri dopo alcuni giorni in Rianimazione e un intervento alla testa. Per ora nessun indagato.

Milano : deceduto il bimbo caduto a scuola - Procura indaga per omicidio colposo : Non c'è l'ha fatta il bimbo di 5 anni caduto dalle scale venerdì mattina, mentre si trovava a scuola (frequentava la 1°C alla primaria Giovanni Battista Pirelli, .in zona Bicocca). Il piccolo, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano era stata operato d'urgenza. La Procura ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento, sul registro degli indagati, non è stato iscritto ancora nessun nome. Morto il ...

“I ladri sono quasi tutti bianchi”. Il Procuratore Greco all’attacco : “Oltre mille furti al mese a Milano” : “A volte si ha un’idea un po’ strana del colore della pelle in relazione alla criminalità”. E nelle aziende “si spende più in tangenti che in innovazione”.