Aids | Iss | in calo i nuovi casi di Hiv | -20% nel 2018

(Di venerdì 15 novembre 2019) Calano per la prima volta dopo diversi anni - per la precisione dal 2010 - le nuove diagnosi di Hiv (il virus dell'immunodeficienza umana) in Italia. Nelsono scese del 20% rispetto all’anno precedente. Lo rivelano i dati diffusi oggi dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), sottolineando al contempo però come siano in aumento le diagnosi tardive. La riduzione, scrive l'Istituto, interessa tutte le modalità di trasmissione, sia eterosessuali che MSM (Maschi che fanno Sesso con Maschi) ed è probabilmente da attribuire in modo principale all'efficacia delle terapie antiretrovirali ed alle nuove Linee Guida Terapeutiche che prevedono di iniziare la terapia precocemente dopo la diagnosi. In aumento le diagnosi tardive "Purtroppo continua ad aumentare la quota di persone (57% nel) che scoprono di essere sieropositive molti anni dopo essersi infettate - si legge nel rapporto ...

