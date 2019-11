Italia Viva | boom di like su Facebook La strategia? Fusione e cambio nome di ex pagine

Zingaretti : “Renzi piccona il Pd - io lotto contro Salvini. Italia Viva non ha molto futuro” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista su 'La Stampa', critica Matteo Renzi: "Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità".Continua a leggere

Carcere per i grandi evasori - è scontro aperto tra Movimento 5 stelle e Italia Viva : Gli emendamenti al decreto fiscale fanno litigare il governo Conte. Secondo Italia Viva per combattere l'evasione servono...

Carcere per evasori - M5s contro Italia Viva : “Vogliono cancellarlo - ora basta giocare” : Il Movimento 5 Stelle attacca Italia Viva per aver presentato un emendamento al decreto fiscale con il quale chiede di cancellare il Carcere per chi evade somme superiori ai 100mila euro: "Noi non crediamo che si possa giocare su un aspetto così fondamentale. Che messaggio si lancia ai cittadini? A chi paga le tasse con sacrifici?".Continua a leggere

Renzi attacca : “Italia Viva prosciugherà consenso Pd”. Dem replicano : “Dono a Salvini” : Quella di Matteo Renzi e' una dichiarazione di guerra al suo ex partito: "faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi", dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell'ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti Socialiste di Oliviere ...

Carcere evasori - Bonafede : “Italia Viva vuole affossarlo? No passi indietro - né compromessi”. E ai renziani : “Basta con la ricerca visibilità” : Se Italia Viva di Matteo Renzi ha presentato una serie di emendamenti al decreto fiscale nel tentativo di cancellare con un colpo di spugna l’articolo che abbassa le soglie e aumenta le pene per gli evasori fiscali, è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a rivendicare di non voler accettare che venga stravolto in Parlamento il testo nella parte relativa alla stretta per le manette agli evasori: “renziani vogliono affossare le nuove ...

Polemica Renzi-dem. L'ex premier : "Italia Viva prosciugherà il consenso del Pd". La replica : "Un regalo a Salvini" : Quella di Matteo Renzi è una dichiarazione di guerra al suo ex partito: “Faremo ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi”, dice il leader di Italia Viva. Ovvero assorbire parlamentari e consenso del Partito Democratico per poi allargare al centro e alla destra moderata. In Francia a pagarne le spese furono i gollisti di Les Republicains, partito dell’ex presidente francese Francois Sarkozy, e il parti ...

Italia Viva : quattro deputati Ars passano con Renzi - 'non è un'operazione di palazzo' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - "La nostra non è un'operazione di palazzo o di potere ma un'operazione che parte dal basso". Arriva con queste parole l'annuncio ufficiale dell'adesione di quattro deputati dell'Assemblea regionale siciliana a Italia Viva. "Bisogna evitare tutti i comportanti viziosi m

Italia Viva : quattro deputati Ars passano con Renzi - ‘non è un’operazione di palazzo’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “La nostra non è un’operazione di palazzo o di potere ma un’operazione che parte dal basso”. Arriva con queste parole l’annuncio ufficiale dell’adesione di quattro deputati dell’Assemblea regionale siciliana a Italia Viva. “Bisogna evitare tutti i comportanti viziosi malati e antichi che mettono n luce solo le competizioni e le rivalità che non ci sono in ...

Italia Viva : quattro deputati Ars passano con Renzi - ‘non è un’operazione di palazzo’ : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – “La nostra non è un’operazione di palazzo o di potere ma un’operazione che parte dal basso”. Arriva con queste parole l’annuncio ufficiale dell’adesione di quattro deputati dell’Assemblea regionale siciliana a Italia Viva. “Bisogna evitare tutti i comportanti viziosi malati e antichi che mettono n luce solo le competizioni e le rivalità che non ci sono in questo ...

Scudo penale a Mittal - inammissibili emendamenti di Italia Viva e Forza Italia : La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo Scudo penale per l’ex Ilva. In base a quanto si apprende la motivazione sarebbe l’estraneità di materia.Dura la reazione di Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, che punta il dito contro la presidente della commissione Finanze di Montecitorio, Carla Ruocco (M5S) che ...

Nasce a Ragusa Italia Viva : il partito di Matteo Renzi : Nasce in provincia di Ragusa Italia Viva, il partito di Matteo Renzi e per la conferenza stampa di presentazione sceglie un'azienda agricola

Arcelor Mittal - Italia Viva presenta due emendamenti per ripristinare lo scudo penale. Landini : “Sì all’intervento pubblico” : Al panel Metamorfosi organizzato dall’Huffpost alla Fondazione Feltrinelli di Milano, intervistato dal direttore de La Stampa Maurizio Molinari, il segretario della Cgil non si oppone all’ipotesi di una forma di nazionalizzazione per risolvere il problema delle acciaierie di Taranto

Italia Viva continua a provocare M5S : raffica di emendamenti al Decreto fiscale : Ormai è il marchio di fabbrica del partito: scagliarsi contro i provvedimenti che ha contribuito ad approvare collegialmente in Consiglio dei ministri. Sono circa mille (ma potrebbero calare a 700) le proposte di modifica al Decreto fiscale depositate in Commissione Finanze alla Camera, ma quelli che fanno più rumore arrivano - consuetudine - da Italia Viva. Dopo le battaglie già annunciate alla plastic tax e ...

Decreto fisco - quasi mille emendamenti : Italia Viva all’assalto del carcere per gli evasori. Spostate a luglio sanzioni per lotteria scontrini : È partito il primo assalto al Decreto fiscale, il testo collegato alla manovra giallorossa: sono tra i 900 e i mille gli emendamenti presentati, tra i quali spiccano soprattutto i 58 di Italia Viva. In particolare una proposta di modifica dei renziani rischia di incrinare i rapporti nella maggioranza: è quella relativa all’articolo 39 del Decreto, riguardante i reati tributari. Di fatto, la norma voluta dai Cinquestelle che prevede pene ...