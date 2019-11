ISRAELE vs GAZA C' è un patto degli arabi con Gantz per liberarsi di Netanyahu

Lancio di cinque razzi verso ISRAELE viola la tregua nella Striscia di Gaza : Rimane alta la tensione in Israele dopo il Lancio di altri cinque missili da parte della Jihad Islamica Palestinese, che ha così violato la fragile tregua negoziata poche ore prima. Non si segnalano feriti. L'IDF (Israel Defense Forces, ndr) riferisce che nelle ultime 48 ore sono stati lanciati più di 450 razzi verso Israele, di cui il 90% intercettato e distrutto dal sistema di difesa anti-missilistico Iron Dome. Inoltre l'IDF fa sapere di ...

Medio Oriente in fiamme - ferita turista italiana : la nuova crisi tra ISRAELE e Gaza : Sarebbero ben 24 i palestinesi morti in seguito alle operazioni militari seguite all'uccisione del comandante militare della...

In ISRAELE la guerra a Gaza spinge per un "governo di crisi" : I razzi, le eliminazioni mirate, Gaza di nuovo in guerra, un milione di israeliani costretti nei rifugi sotterranei. Il clima di guerra si addice a Benjamin Netanyahu. Messo alle corde nelle trattative per la formazione del nuovo governo, “Bibi” ritorna al centro della scena calzando l’elmetto e facendo alzare le quotazioni di un “governo di crisi” con dentro il suo rivale Benny Gantz, leader di Kahol Lavan, uscito ...

ISRAELE - il capo della Jihad nel mirino da mesi. Ora a Gaza si attende reazione di Hamas - ma Gerusalemme vuole tenerla fuori dal conflitto : Baha Abu al-Ata, il comandante della Jihad islamica assassinato da Israele all’alba di martedì nella Striscia di Gaza, sapeva che la sua vita era a breve termine. Negli ultimi mesi, il suo nome era comparso regolarmente nei media israeliani ed era stato etichettato dalla Difesa come il principale problema a Gaza. Come comandante del ramo settentrionale dell’ala militare della Jihad islamica nella Striscia, Abu al-Ata è stato descritto in ...

Gaza - 22 morti nella Striscia per raid di ISRAELE. Netanyahu : “Fermatevi o colpiremo ancora” : Non si placa l'escalation tra Israele e le milizie della Striscia di Gaza dopo l’uccisione del comandante militare della Jihad islamica Baha Abu al-Ata. Alla pioggia di missili da Gaza su Israele seguono i raid dei caccia israeliani che bombardano la Striscia. Il bilancio a Gaza è arrivato ad almeno 22 morti e circa 70 feriti.Continua a leggere

Gaza - pioggia di razzi da ISRAELE sulla Striscia : la raffica di esplosioni sulle case : Sono 22, al momento, i palestinesi uccisi a Gaza dopo gli attacchi di Israele seguiti al massiccio lancio di razzi di ieri sullo stato ebraico. A farlo sapere è il Ministero della Sanità della Striscia, citato da fonti locali, secondo cui i feriti sarebbero almeno 70. Intanto continua l’offensiva della Jihad islamica su Israele dopo l’uccisione del comandante militare della Jihad Islamica a Gaza, Baha Abu al-Ata. Video ...

Razzi sulla Striscia di Gaza - a rischio Argentina-Uruguay e ISRAELE-Polonia : La nuova crisi scoppiata martedì tra Israele e gruppi radicali palestinesi che operano nella Striscia di Gaza preoccupa anche il mondo del calcio. Il 18 novembre allo stadio Bloomfield di Tel Aviv è in programma un’amichevole tra le nazionali di Argentina ed Uruguay. Proprio a Tel Aviv la situazione è tesa, e continuano a suonare le allerte anti-bombardamento. In risposta agli attacchi di Israele, infatti, il Jihad Islamico ha lanciato ...

Diciotto palestinesi sono stati uccisi nei bombardamenti compiuti da ISRAELE sulla Striscia di Gaza : Diciotto palestinesi, tra cui il comandante del gruppo radicale palestinese Jihad Islamico, Baha Abu al Ata, e la moglie, sono stati uccisi nei bombardamenti cominciati da Israele martedì nella Striscia di Gaza, ha detto il ministro della Salute della Striscia, che ha

Missili da Gaza - boicottaggio da Bruxelles. ISRAELE nel mirino : Roma. Accusando apertamente l’Iran per i Missili lanciati dalla Striscia di Gaza, ieri il ministero degli Esteri israeliano ha twittato una mappa delle aree più colpite dai razzi palestinesi, spiegando che “un milione di civili israeliani sono costretti nei rifugi”. Happening now: rocket sirens a

Cosa sta succedendo tra ISRAELE e Striscia di Gaza : Dopo l'uccisione di un importante comandante di un gruppo radicale palestinese, dalla Striscia sono partiti molti razzi verso Israele: e la situazione potrebbe peggiorare

ISRAELE riprende omicidi mirati - pioggia razzi da Gaza. Israeliani colpiscono abitazione leader della Jihad islamica : Si riaccende lo scontro tra Israele e le milizie a Gaza. Una pioggia di razzi e' piovuta su Israele, anche su Tel Aviv, dopo che, con un'operazione congiunta dell'esercito israeliano e della sicurezza interna, lo Shin Bet, e' stata distrutta a Gaza l'abitazione di Bahaa Abu Al-Ata, il leader della Jihad islamica Palestinese. Quasi in contemporanea Israele ha colpito l'abitazione a Damasco di un altro leader della Jihad islamica, Akram al-Ajouri. ...

ISRAELE - ucciso comandante della jihad islamica in un raid a Gaza. Jihadisti : “Reagiremo” : Un capo militare della jihad islamica palestinese, Baha Abu al-Ata è stato ucciso questa notte. Ad affermarlo un comunicato militare di Israele che specifica che “la sua abitazione è stata attaccata in una operazione congiunta delle nostre forze armate e dei servizi segreti”. Anche la radio militare ha confermato la morte del leader. L’emittente ha aggiunto che la stessa jihad islamica ha confermato la sua morte. “Era ...