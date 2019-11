Acqua alta a Venezia | Biennale chiusa per maltempo | ma riapre domani

Acqua alta a Venezia - Fico : “Mettere in sicurezza territorio sia la priorità” : “E’ un momento difficile per Venezia e i Veneziani, quello che sta accadendo in laguna è drammatico e per questo voglio esprimere la vicinanza mia e della Camera ai cittadini. E ringraziare chi si sta adoperando per fronteggiarlo. Mettere in sicurezza il nostro territorio, che vanta tesori inestimabili unici al mondo, deve essere una priorità. Quello che sta succedendo ci ricorda anche che esiste una grande emergenza planetaria, ...

Acqua alta a Venezia - Zaia : “Mai visto una devastazione come questa - il Mose avrebbe bloccato le maree di questa notte” : “E’ la seconda alta marea più alta della storia. Mai visto una devastazione come questa. L’Acqua ha fatto tanti danni. Pellestrina, che è un’isola di Venezia, è totalmente sott’Acqua. La quasi totalità di Venezia ha visto l’Acqua. Acqua che ha fatto danni al patrimonio civile pubblico e ai monumenti: uno su tutti la Basilica di San Marco piuttosto che Ca’ Pesaro che ha avuto un principio ...

Acqua alta a Venezia : Conte con De Micheli alla riunione tecnica : Il premier Giuseppe Conte è giunto intorno alle ore 18:30 a Venezia, dove e’ in programma una riunione tecnica dopo l’Acqua alta di Venezia, nella Centrale operativa comunale. Accompagnato dal ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, Conte incontrera’ il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il comandante dei vigili del fuoco Fabio Dattilo e il capo della Protezione civile, ...

Acqua alta record a Venezia - Conte : «Drammatico». Scuole chiuse. Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Acqua alta a Venezia - Berlusconi : “Chiesto l’intervento dell’Ue - con il Mose non sarebbe successo” : “Ero al telefono con il sindaco diVenezia. Il disastro è veramente grande, i danni elevati e quindi abbiamo chiesto anche in Parlamento europeo con un’interrogazione di far accedere Venezia al fondo europeo, andrò personalmente io a parlare perché venga concesso immediatamente all’Italia questa possibilità”. Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una conferenza stampa alla Camera. “Con il Mose in ...

Acqua alta a Venezia : la città vista dall'alto quando è allagata. I DATI : Nelle elaborazioni sviluppate dal Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) si vedono le cosidette quote di allagamento della città a seconda del livello di marea (VEDI LE FOTO DELLA MAREA A 187 CM )

Venezia : sommersa la meravigliosa libreria "Acqua Alta" - distrutti centinaia di libri : Situazione critica a Venezia a seguito dell'eccezionale alta marea che da ieri sera sta interessando tutta la laguna. Dopo aver raggiunto il picco di 187 cm alle 22.30 di ieri sera, l'alta marea ha...

Sull’Acqua alta a Venezia e il chiacchiericcio dei social : Sull’acqua alta a Venezia e il chiacchiericcio dei social L’acqua alta a Venezia è un evento che dall’esterno può sembrare bizzarro o caratteristico, tanto che alcuni mi chiedono in che periodo possono andare a vederla (spoiler: questo). I Veneziani ci sono abituati, tanto che lì esiste uno status symbol che nelle altre città manca e viceversa: gli stivali da acqua alta firmati. Oh, dopotutto noi non abbiamo le macchine di lusso, qualcosa ...

Acqua alta record a Venezia - Conte : «Drammatico». Scuole chiuse. Due morti - San Marco devastata. Scuole chiuse domani : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

Venezia - scuole chiuse giovedì 14 novembre per Acqua alta record : l’elenco degli istituti : scuole chiuse anche domani, giovedì 14 novembre, a Venezia per l'emergenza acqua alta. Previsto tra qualche ora un nuovo picco record della super marea. Lo ha deciso il Comune "visto il proseguire delle avverse condizioni meteo". La sospensione delle lezioni varrà per gli istituti del centro storico di Venezia, delle isole, di Lido e Pellestrina.Continua a leggere

Apocalisse a Venezia : Acqua alta record. Due morti a Pellestrina - danni alla basilica di San Marco : Venezia, l'acqua alta è un disastro: due morti, un centro storico dall'aspetto spettrale e un nuovo picco questa mattina. Le previsioni del Centro maree del Comune della Laguna...

Acqua alta a Venezia : Zaia formalizza lo stato di emergenza nazionale : Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha inviato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, la formale richiesta di dichiarazione dello “stato di emergenza a Livello nazionale“, sulla base dell’articolo 24 del D.Lgs del 2 gennaio 2018. Nella richiesta, inviata a mezzo di posta certificata, il Governatore fa riferimento al disastro accaduto a Venezia e ...

Diapositive dell'Acqua alta a Venezia : “Qualcosa di diabolico” invade la città : C'era “una strana magia, una irrefrenabile attrazione verso quell'acqua che piano e inesorabile saliva e conquistava tutto ciò che sino a poco prima era asciutto e calpestato da una folla di sorrisi, stupori e clic volenterosi di rubare la meraviglia”. Per oltre un'ora, nel febbraio del 1979 Fernand

Acqua alta record a Venezia - Conte : «Drammatico». Vertice alle 18. Due morti - San Marco devastata : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...