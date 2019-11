Spegnere l’infiammazione con la dieta Zona

Fonte : vanityfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Precisazione sui carboidratiProteine + grassiMomento colazioneLo schema per pranzo e cenaPer le due merendeRidurre, risolvere, riparare: vi presentiamo le tre “R” necessarie persilenziosa e al contempo pericolosa che troppo spesso interessa il nostro organismo, frutto di cattive abitudini, tra eccesso di zuccheri, fumo, stress (e la lista è ancora lunga). Questi tre verbi sono i pilastri su cui poggia la nota, in auge da diversi decenni e, a differenza di tanti programmi alimentari divenuti famosi, non indirizzata in primis al dimagrimento, bensì alla salute complessiva dell’organismo. Messa a punto dal biochimico americano Barry Sears, di recente ospite al Congresso dell’Ordine Nazionale dei Biologi tenutosi a Roma, questa strategia alimentare si proclama non a caso anti infiammatoria. Attraverso il bilanciamento di macronutrienti, acidi ...