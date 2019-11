Mirabelli su Montolivo | “Gattuso non guarda in faccia a nessuno | lui in allenamento non

Fonte : milanworld

(Di martedì 12 novembre 2019) Ospite su Top Calcio 24, Massimilianoha toccato diversi argomenti relativi alla sua annuale esperienza al Milan sotto la gestione cinese. L’ex direttore sportivo rossonero ha parlato anche di Riccardo, messo ai margini dall’allora tecnico Rino Gattuso. Queste le dichiarazioni disul centrocampista: “Rino nonin, evidentementenon si è allenato al massimo, anche se non si è mai comportato male con”. L'articolosu: “Gattuso nonin, lui innon si impegnava” proviene da MilanWorld.it.

MilanNewsit : Mirabelli su Montolivo: 'Gattuso non guarda in faccia a nessuno, evidentemente non si è allenato al massimo' - Group8g : Si parla di montolivo per due volte ed interviene ravezzani facendo non rispondere #mirabelli #Qsvs chissà come mai -