La Nasa “filma” la danza di Mercurio davanti al Sole Il prossimo passaggio sarà nel 2032

(Di martedì 12 novembre 2019) Un puntino nero che sfrecciaa una massa infuocata. Laha immortalato ladisul, un evento che accade 13 o 14 volte nell’arco di un secolo. Le immagini, pubblicate dall’agenzia spaziale americana su un’apposita pagina web dedicata al transito didel giorno di San Martino, sono state realizzate dall’osservatorio solare dellaSdo (Solar Dynamics Observatory), un telescopio spaziale lanciato nel 2010 per lo studio del. Q: What did Mercury say when it was asked to line up between Earth & the Sun? A: I’ll pass! ???? We witnessed a rare treat during today’s #MercuryTransit, which only happens ~13 times a century! Revel in the views captured our @Sun-observing satellite: https://t.co/Wm7TYlNSeX pic.twitter.com/UqhYHTpAQm —(@) November 12, 2019 Le foto sono state realizzate a diverse lunghezze d’onda con due ...

