“Se lo fai replicare vado in un altro programma” L’ospite minaccia Barbara D’Urso | è

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019) L’ex gieffina Floriana Secondi, a Domenica Live, racconta il caso delle sue foto che, negli ultimi giorni, sono comparse su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto mentre era ospite di. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno Daniele Pompili. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da una serie di foto in cui la Secondi e Pompili comparivano su un divano in atteggiamenti intimi. Proprio per commentare quelle foto,ha invitato a Domenica Live Floriana Secondi affinché anche lei potesse dire la sua e raccontare la sua versione. “È stata una persona che conosco, che mi ha ricattata – ha detto – Voleva che io fingessi di essere la sua fidanzata, perché lui è omosessuale, l’ho detto. Lui ha ...

La7tv : #nonelarena @matteosalvinimi: 'Se dici 'no' ai termovalorizzatori, fai un favore al caos. I rifiuti sono una ricche… - CarloCalenda : Ma che scherzi! Se Mittal si scioglie senza ragioni la fai nera. Il problema è che lo scudo è una ragione - Gazzetta_it : #Pioli: 'Buon #Milan? Sì, ma se non segni poi paghi e non fai punti' #JuveMilan -