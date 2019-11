Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) Borsa italiana (Gian Mattia D’Alberto / lapresse) La Commissione nazionale per le società e la Borsa (), l’ente che controlla la Borsa italiana, continua la sua battaglia contro iinternet abusivi che offrono servizi finanziari in Italia senza autorizzazione. In una nota pubblicata sul portale dell’istituzione si legge cheha richiesto l’oscuramento di sei nuoviche propongono diversi strumenti per investimenti e. Gli ultimi di cui l’autorità ha chiesto la cessazione dell’attività nella Penisola sono Lion Finance Ltd (https://cfd2fxpro.com), Globalix Ltd (www.globalix.co), Uab Elnira (https://alltrademarkets.com), Grandtrade.exchange (https://grandtrade.exchange), BTB Corporate Lt (https://bcapitalprofit.com), Selinusinvestment.com (www.selinusinvestment.com). In tutti questi casi, così come in quelli precedenti, la commissione nazionale ...

MilanoCitExpo : In 5 mesi la Consob ha oscurato 77 siti illegali per il trading online #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -