Brescia | il sindaco deve restituire mille euro al Mef | paga con 168 chili di monete da un

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Vivo la sensazione di essere considerato come la Banda Bassotti che cerca di rapinare Paperon de Paperoni dei suoi sacchi pieni di“. Paolo Erba,di Malegno, in provincia diallo Stato il cinque perche i duemila abitanti hanno devoluto al municipio nel 2014. La richiesta del ministero, si legge sui media locali, è arrivata perché l’amministrazione comunale aveva rendicontato la somma –circa – in ritardo. Il primo cittadino ridarà tutto, ma, ha fatto sapere, in monetine da un centesimo: 168per raccolti in sei sacchi, per essere precisi. Sono già pronti per essere recuperati: “Ora il ministero venga a ritirare i soldi”. L'articolo, ilal Mef:con 168dida un cent proviene da Il Fatto Quotidiano.

