Fonte : ilmattino

(Di lunedì 11 novembre 2019) Lo 'scudo penale' non è una condizione che consente ildel contratto da parte di. È questo uno dei punti delcon urgenza e cautelare, ex articolo...

Gazzettino : #arcelormittal, ricorso dei commissari: «Non ci sono condizioni per il recesso» - infoitinterno : ArcelorMittal, ricorso dei commissari: «Non ci sono condizioni per il recesso» - infoitinterno : Ilva, ricorso dei commissari: 'ArcelorMittal non può ritirarsi' -