Napoli | pari senza reti col Genoa | bocche cucite a fine partita | Carlo Ancelotti rischia

Napoli solo un pari - qualificazione rimandata : Occasione fallita. Una vittoria con il Salisburgo avrebbe qualificato il Napoli agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Finisce invece 1-1 e la strada per raggiungere il risultato diventa ora piu' impervia, anche se l'aver tenuto a quattro punti di distanza gli austriaci consente di guardare al futuro con un cauto ottimismo. Piu' che la mancata vittoria e con essa l'occasione sprecata, cio' che colpisce del Napoli e' ...

Napoli prigioniero delle sue paure - il Salisburgo strappa un pari al San Paolo : Lozano salva Ancelotti : Continua il momento nero degli azzurri che non riescono a stendere il Salisburgo, dovendo rimandare la qualificazione agli ottavi Il Napoli non riesce a tirarsi fuori dal momento nerissimo in cui si è cacciato, pareggiando in casa contro il non irresistibile Salisburgo al termine di una partita non proprio esaltante. Cafaro/LaPresse Prestazione da rivedere quella degli uomini di Ancelotti, che vanno in svantaggio in seguito al rigore di ...

Rassegna stampa di giovedì 31 ottobre – CR7 senza fine - Napoli-Atalanta pari avvelenato - Toro così in B [FOTO] : Rassegna stampa – Si parla, ovviamente, di Serie A sui quotidiani sportivi in edicola oggi. Si è giocato un altro turno del massimo campionato, decima giornata che si chiuderà questa sera con Milan-Spal. La Juventus ha risposto all’Inter, vincendo contro il Genoa con un polemico rigore concesso per fallo di Sanabria su Cristiano Ronaldo al 95′. Per La Gazzetta dello Sport “Ci pensa lui”. In taglio alto il ...

LE PAGELLE : Il Napoli merita la vittoria - ma l’arbitro ed il VAR regalano il pari all’Atalanta : Napoli ed Atalanta forniscono al San Paolo una prestazione che offre alla platea del San Paolo un ottimo spettacolo calcistico, che -purtroppo- nel finale di gara viene inficiato da una decisione contestatissima dai giocatori azzurri, dell’arbitro e dal VAR. Napoli-ATALANTA 2-2. Un bel Napoli, sia pur con qualche sbavatura offe una buona prestazione al San Paolo contro l’Atalanta. Decide l’arbitro Giacomelli che non ...

DIRETTA/ Napoli Atalanta - risultato finale 2-2 - : Pari di Ilicic - rosso per Ancelotti : DIRETTA Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Napoli-Atalanta - pari e spettacolo fra le outsider scudetto : ma il finale è polemico - per i partenopei sono 2 punti persi : Napoli e Atalanta si divino un punto fra bel gioco, 4 gol e tante polemiche nel finale: Atalanta solida e cinica, per i partenopei altri due punti persi Un particolare mercoledì sera di Serie A si apre con una gara intensa, divertente e aperta per 98 minuti. Recupero ‘insolito’ per una partita di calcio, dovuto alle lunghe polemiche che Napoli-Atalanta si è portata dietro. Una gara ricca di spettacolo, al di là dei 4 gol segnati, divisi ...

Napoli - pari e rabbia con l'Atalanta : finisce 2-2 ma è scandalo al Var : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Live Napoli-Atalanta 2-2 Scandalo al Var per il pari di Ilicic : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Sconcerti : “Il pari non ha molta importanza tecnica - il Napoli era stanco” : Giustifica la prestazione e il pareggio del Napoli a Ferrara, Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, parlando di un Napoli stanco Non darei molta importanza tecnica ai pareggi di Juve, Inter e Napoli. Erano stanchi Inter e Napoli In una giornata dove da più parti piovono critiche sulla formazione di Ancelotti e sul giudizio giudicato troppo benevolo del mister a fine partita, l’editorialista del Corriere non fa drammi, solo ...

Serie A - Atalanta 7-1 all'udinese - pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino : Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per giornata Serie A

La domenica in Serie A. Atalanta spettacolo - Napoli solo un pari : Segna Nandez (prima rete del cagliaritano in Serie A) ma Zaza risponde. Finisce 1-1 la sfida Torino-Cagliari. Non approfitta dei

Live Spal-Napoli 1-1 : pari e polemiche all'intervallo : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Salisburgo-Napoli 1-1 Il primo tempo è in parità : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Quinto e sesto episodio di 1994 - Berlusconi tra la Sardegna e Napoli : arriva l’invito a comparire (foto e video) : Col Quinto e sesto episodio di 1994, la serie originale Sky nata da un'idea di Stefano Accorsi e dedicata agli anni della fine della Prima Repubblica, il racconto scivola nella seconda parte di un anno che ha visto l'Italia guidata dal primo governo di destra della storia repubblicana italiana, con una maggioranza composta da Lega Nord, Alleanza Nazionale (per la prima volta gli ex missini all'esecutivo), reduci della Democrazia Cristiana ...