Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 10 novembre 2019) A sei anni dall’ultima intervista ufficiale Corinna Betsch,di Michael. E lo fa con un omaggio al marito, sulle cui condizioni di salute ha sempre mantenuto e continua a mantenere un totale riserbo. L’intervista a ‘She’s Mercedes Magazine’ – ripresa da alcuni tabloid tedeschi e inglesi – è dedicata alla figlia 22enne Gina Maria, con cui condivide la passione per i cavalli. Corinna ha affermato che suo marito – che le ha regalato un ranch a Givrins per il decimo anniversario di matrimonio – è stato il motivo per cui ha sviluppato questa sua passione: “Non dimentico chi devo ringraziare per questo, ovvero mio marito Michael. Quando avevo 30 anni e sognavo di avere un cavallo, mi fece volare a Dubai per comprare un cavallo arabo”. Una passione che le ha dato loro la forza di affrontare la ...

peterkama : Corinna:grazie Michael per quello che ho Moglie Schumacher rompe silenzio 'Lui è nelle migliori mani' A quasi sei… - zazoomnews : “Grazie Michael”. Sei dopo l’ultima volta torna a parlare la moglie di Schumacher. Tutto quello che ha nel cuore -… - contribuenti : Corinna: 'Grazie Michael per quello che ho' -