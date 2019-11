Torna libero l' ex presidente brasiliano Inácio Lula | era in carcere dall' aprile 2018

Pattinaggio artistico - Internationaux De France 2019 : Alena KosTornaia si impone nel libero femminile - Zagitova staccata di venti punti : E tre. Dopo Anna Shcherbakova in America e Alexandra Trusova in Canada, anche la debuttante Alena Kostornaia ha conquistato il primo posto nel singolo femminile in una tappa del circuito Grand Prix di Pattinaggio di figura, precisamente la terza, gli Internationaux De France, in scena a Grenoble (Francia) presso la Patinoire Polesud. Il talento russo ha confezionato una prova di altissimo profilo, contrassegnata dall’esecuzione di due ...

Torna libero Nardulli - uno dei neofascisti che aggredirono i giornalisti dell'Espresso al Verano : E' imputato per lesioni e rapina aggravata assieme a Giuliano Castellino, esponente romano di Forza Nuova già in carcere per una condanna a 4 anni

Verona - autoerotismo e molestie : maniaco romeno Torna subito libero : È finito in manette a Verona un cittadino straniero fermato per atti osceni in luogo pubblico e molestie nei confronti di due donne. I fatti si sono verificati nel quartiere di Chievo, durante lo scorso venerdì in pieno giorno. La prima delle due vittime si trovava seduta su una panchina del Bottagisio Sport Center, in via Perloso. Mentre stringeva in braccio il figlioletto di soli 10 mesi, dinanzi a lei si è parato un romeno il quale, senza ...

Brusca resta in carcere. Ma nel 2021 potrebbe Tornare libero : resta in carcere Giovanni Brusca. La Cassazione ha respinto la richiesta di detenzione ai domiciliari per l’uomo di Cosa Nostra, condannato per la strage di Capaci che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta e per altri crimini efferati, come lo scioglimento nell’acido del figlio tredicenne del pentito Giuseppe Di Matteo. Brusca è in carcere da 23 anni. È recluso a Rebibbia. La prima ...

Tuttosport : Platini Torna libero e punta alla Federcalcio francese : Michel Platini torna in campo dopo un esilio di quattro anni. Termina oggi, infatti, la squalifica inflittagli dalla Fifa per presunte tangenti incassate nel 2011, relative anche all’assegnazione della Coppa del mondo al Qatar. Tuttosport scrive che il primo obiettivo di Platini potrebbe essere la Federazione francese. Le elezioni infatti sono previste alla fine del 2020. Sembrerebbe aver escluso un ritorno al comando della Uefa e di non ...

VIDEO Alessia Tornaghi terza nella tappa ISU Junior Grand Prix di Egna. Riviviamo il programma libero : Si è conclusa una giornata a dir poco indimenticabile per i colori azzurri. Dopo il meraviglioso trionfo di Daniel Grassl, Alessia Tornaghi ha conquistato in rimonta una bellissima terza posizione nell’ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio artistico, andata in scena presso la Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). La pattinatrice milanese seguita da Edoardo De Bernardis si è resa protagonista di un ...

Mafia foggiana - Torna libero il boss di Monte Sant’Angelo Enzo Miucci : era stato arrestato per violazioni della sorveglianza speciale : Enzo Miucci, detto U’ Criatur, è tornato in libertà. Una scarcerazione eccellente nel panorama della Mafia foggiana, perché Miucci è ritenuto l’uomo al vertice del clan Li Bergolis-Miucci, soprannominati i ‘Montanari’ perché la loro massima influenza è esercitata nel territorio di Monte Sant’Angelo, sul Gargano. Trentasei anni, U’ Criatur era stato arrestato dai carabinieri, guidati fino a pochi giorni fa dal ...

Caso Bibbiano - il sindaco Andrea Carletti Torna libero : Andrea Carletti torna libero, il Tribunale della Libertà di Bologna ha annullato gli arresti domiciliari disponendo a suo carico solo la misura restrittiva all'obbligo di dimora nel Comune di residenza che non è Bibbiano ma Albinea. Lo stesso tribunale aveva già respinto il ricorso della Procura di Reggio Emilia che aveva chiesto un nuovo provvedimento di arresto.Continua a leggere