Napoli nel caos | ladri a casa Allan e la moglie accusa | «Non ne posso più»

Spinelli sul Napoli : ”Da stasera secondo me si volterà pagina” : Spinelli: Napoli, devi andare oltre. C’è stato un momento di ira ma ora devi voltare pagina A ”Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aldo Spinelli, Presidente del Livorno per parlare della situazione attuale del Napoli e degli ultimi eventi in casa azzurra. Queste le sue parole: “Credo che anche De Laurentiis abbia ragionato d’impulso come feci io anni fa, a volte noi ...

Napoli - esonero Ancelotti : De Laurentiis ci aveva pensato nella notte post Salisburgo : Napoli, esonero Ancelotti: De Laurentiis ci aveva pensato Immediatamente dopo il pareggio con il Salisburgo, e dunque dopo la decisione dei calciatori di non andare in ritiro, De Laurentiis aveva pensato di esonerare Carlo Ancelotti, decisione poi sospesa (almeno per il momento). A parlarne in maniera più accurata ci ha pensato la Gazzetta Dello Sport. “Il suo gesto non è piaciuto a De Laurentiis, perché così facendo l’allenatore è ...

Caso Napoli – Nel calcio c’è anche il tifoso - che è il quarto protagonista ed è il capitale sociale : Caso Napoli – TIFOSI – DE LAURENTIIS: SE NE DISCUTE A RADIO PUNTO NUOVO Caso Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sonio intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende del Napoli. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”: “Tra Allan ed Edo De Laurentiis c’è stato uno screzio, ma ora la squadra deve ...

Lucariello : “Prossimo mercato Napoli - ‘Operazione piazza pulita’ - partiranno i senatori caporioni della rivolta. Il risentimento? Ha radici nel dissennato turn- over - ruolo di Davide Ancelotti mal sopportato…” : Gianfranco Lucariello, sulla vicenda ammutinamento Napoli Vicenda ammutinamento Napoli ne scrive Gianfranco Lucariello sulle colonne de Il Roma. Ecco quanto si legge sul quotidiano: Il patron riflette, forte e imperdonabile la ribellione che fa sparlare il mondo intero del Napoli, di Napoli e dei napoletani pure. Roba incredibile che nel calcio a tutti i livelli e dappertutto, non ha alcun precedente. Una sommossa vera e propria che ha ...

“Giordano - dacci le quote”. Nel 1988 il rabbioso funerale del Napoli che gettò via lo scudetto : “dacci le quote, Giordano dacci le quote, dacci le quote”. È il surreale pomeriggio del 15 maggio 1988. Mentre il Milan di Sacchi (e Ancelotti) sta preparando la festa a Como, al San Paolo va in scena un funerale rabbioso. È l’ultima giornata del campionato che il Napoli ha dominato fino a poche giornate dal termine per poi crollare di schianto: un punto in cinque partite. Con qualche sinistra avvisaglia, come la sconfitta interna con la ...

Napoli nel caos - stasera tutti in ritiro : così Ancelotti ricompatta il gruppo : La notizia è iniziata a trapelare nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo l'allenamento. Motivo per il quale c'è da pensare che questa volta a saperlo per primi siano stati proprio i...

Terremoto a L'Aquila : forte scossa avvertita anche a Roma e a Napoli. «Gente in strada nella Marsica» : Terremoto a L'Aquila: forte scossa avvertita anche in diversi quartieri di Roma. La scossa registrata poco dopo le 18.35 ha avuto una magnitudo di 4.4. Il dato è stato aggiornato...

Terremoto all'Aquila di 4.4 - paura a Roma e Napoli : gente in strada nella Marsica - nessun danno : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al...

Terremoto all'Aquila 4.4 - paura a Roma e nel basso Lazio. Avvertito anche a Napoli : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al...

Terremoto in Abruzzo di 4.4 - avvertito anche a Roma e Napoli. «Gente in strada nella Marsica» : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al...

Forte scossa di terremoto nell’Aquilano avvertita fino a Roma e a Napoli : Paura giovedì pomeriggio nell’Aquilano. La scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Ingv alle 18.35. L’epicentro è in provincia

DAZN - nel weekend Napoli - Fiorentina e Copa Sudamericana : programmazione weekend DAZN. Anche questo weekend continuano le emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT su DAZN. La dodicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 9 novembre alle 20:45 con il match Napoli-Genoa: gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti scenderanno in campo per cercare di portare a casa tre […] L'articolo DAZN, nel weekend Napoli, Fiorentina e Copa Sudamericana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Caos Napoli - i tifosi si schierano : nel mirino 5 calciatori [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più Caos in casa Napoli, il club prepara pesanti provvedimenti dopo la decisione della squadra di interrompere il ritiro imposto dalla società. Sempre più delusi anche i tifosi, pesanti messaggi su Twitter: “Vergognatevi” scrivono alcuni tifosi., i supporter questa volta si sono schierati in massa contro i responsabili del gesto individuati in Lorenzo Insigne, capitano e bandiera del Napoli; Dries Mertens, Jose ...

E’ rottura al Napoli - De Laurentiis pronto a denunciare i calciatori : la lite nello spogliatoio ed il rischio esonero per Ancelotti : Polveriera in casa Napoli. E’ una situazione sempre più delicata, la stagione per il club azzurro rischia di complicarsi tremendamente, in particolar modo caos che va avanti ormai da una settimana e che è iniziato dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. Subito dopo la sfida contro i giallorossi il presidente De Laurentiis ha ordinato immediatamente il ritiro, scelta che non è stata gradita dai calciatori e dallo stesso ...