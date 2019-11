Ex Ilva | Giulio Tremonti | La vendita agli indiani fu un errore

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) “Non si è mai vista un’operazione in cui la francese Caisse de Depot o la tedesca Kfw escano perdenti. La mano pubblica ha perso, quella indiana ha vinto. E questo è un aspetto estremamente anomalo ed opaco”. Lo dice al quotidiano la Stampa l’ex ministro, sulla gara in cui lo Stato partecipò attraverso Cassa depositi e prestiti all’asta da cui uscì perdente contro ArcelorMittal.″È perfettamente ragionevole - osserva quindi- l’ipotesi che la soluzione di mercato non sia sufficiente. Penso sia uno di quei casi in cui è difficile rispondere al quesito liberale classico sul confine fra Stato e mercato”.Sul ruolo della magistratura, osserva: “Quando il problema ambientale è diventato così critico da generare il blocco degli impianti forse sarebbero state ...

