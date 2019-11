Casillas | “In Sala Var | oltre all’arbitro | un calciatore che dia la sua opinione”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Su Twitter, Ikerlancia una proposta per migliorare la moviola tv e ridurre al minimo la possibilità di errore. “Propongo che inVar,all’arbitro che analizza le immagini, ci sia anche un ex. Sarebbe un bene che possa dare la sua opinione su ciò che accade durante una partita”., grande ex del Real Madrid, oggi trentottenne, è tesserato col Porto. E’ ancora convalescente dopo l’infarto dello scorso maggio. Sta proseguendo il percorso di recupero che durerà fino a marzo, quando si potrà capire se dovrà ritirarsi dal calcio giocato oppure se potrà continuare a giocare. L'articolo: “InVar,all’arbitro, unche dia la sua opinione” ilNapolista.

