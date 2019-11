Aperta la capsula del tempo della Luna

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) Come unadel, un contenitore con campioni di rocce e suoloportato a Terra dalla missione Apollo 17 nel 1972 viene aperto solo adesso. Da 40 anni non accadeva niente di simile, ma la Nasa ha deciso adesso di utilizzare i campioni incontaminati per far esercitare i suoi ricercatori in vista delle future missioni sullapreviste dal programma Artemis.Il contenitore, aperto nel Johnson Space CenteNasa a Houston, è un cilindro che contiene un campione del materiale che costituiscve il suolore, chiamato regolite, raccolto nel dicembre 1972 dagli astronauti dell’Apollo 17 Jack Schmitt ed Eugene Cernan, l’ultimo uomo che finora ha camminato sulla. Nel gennaio 2020 si prevede di aprire un secondo contenitore, con un campione raccolto dalla stessa coppia di astronauti.L’iniziativa fa parte del progetto Apollo ...

