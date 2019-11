30 anni fa cadeva il Muro di Berlino | il racconto del crollo minuto per minuto

Accadde oggi : 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

30 anni fa cadeva il Muro di Berlino : le storie di chi non vide mai quel giorno : Per quasi trent’anni la capitale tedesca è stata divisa in due da 3 metri di cemento e filo spinato che rendevano impossibile agli abitanti spostarsi da Est a Ovest. Perentorio l’ordine delle autorità: nessuno avrebbe mai più oltrepassato il Muro, nemmeno a costo della vita. E, negli anni, furono centinaia coloro che morirono nel tentativo di scappare: la prima donna si chiamava Ida, mentre l’ultimo uomo, morto appena 8 mesi prima del 9 novembre ...

Sport : Berrettini alle Atp Finals - non accadeva da 41 anni : Quarantuno anni dopo Corrado Barazzutti, un tennista italiano ha conquistato un posto nel "Master" di fine stagione, adesso chiamato Atp Finals

L'Italia conquista il bronzo nella ginnastica artistica ai mondiali di Stoccarda. Non accadeva da 69 anni : Un risultato storico. Le azzurre della ginnastica artistica hanno conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali in corso a Stoccarda. Non succedeva da 69 anni. Sul podio, Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, sono salite insieme agli Stati Uniti, che hanno conquistato l’oro, e alla Russia. Per le azzurre quest’importante vittoria arriva a dieci mesi dalle prossime Olimpiadi, che le ...