Salvini si dà una moderata Nessuna fretta di andare a votare

Salvini - Gentilini : “Ha nel dna un po’ di dittatura - una infarinatura del periodo della mia gioventù fascista di cui sono fiero” : “Salvini ha nel dna un po’ di dittatura. Quando ha detto che voleva i pieni poteri e che non aveva bisogno di nessuno, ebbene questa è una infarinatura del periodo della mia gioventù“. sono le parole di Giancarlo Gentilini, ex sindaco leghista di Treviso, intervistato da Alberto Gottardo al Morning Show, su Radio Cafè. L’ex primo cittadino si definisce fiero dei suoi trascorsi fascisti: “Io non rimpiango, né butto ...

Matteo Salvini - mani sul governo : "Ha già una decina di senatori M5s pronti - li userà quando sarà il momento" : sarà Matteo Salvini a decidere quando cadrà il governo. Il trappolone per il premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, spiega Paolo Mieli, è una sorta di Cavallo di Troia dentro il Movimento 5 Stelle. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, l'ex direttore del Corriere della Sera entra nel merito della

Salvini : "Savoini è una persona perbene" : Matteo Salvini insiste: "Savoini è una persona perbene". Questo è il pensiero ribadito dal leader della Lega oggi al cinema Metropolitan di Napoli, da dove ha lanciato la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 2020 e delle comunali napoletane del 2021, perché l'obiettivo dell'ex Ministro è quello di "liberare la Campania dai tre moschettieri sfigati Luigi Di Maio, Vincenzo De Luca e Luigi de Magistris".In questa occasione ...

Commissione Segre - segretario Lega Lecce : “Usano una nonnetta per internare Salvini in un solitario campo di concentramento” : “Una nonnetta” usata come “avanguardia e maschera” per scopi politici. È la definizione che il Segretario della Lega di Lecce, Riccardo Rodelli, ha dato della senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah, Liliana Segre, in un comunicato in cui si schiera contro la Commissione istituita da Palazzo Madama per limitare le espressioni di odio razziale, intolleranza, antisemitismo sui social e sul web bollandola come “una ...

“Una m…”. La ‘battuta’ di Luciana Littizzetto su Matteo Salvini. Fazio in imbarazzo : Luciana Littizzetto non è nuova a siparietti, anche piccanti, durante il suo consueto spazio all’interno della trasmissione di Rai 2 Che tempo che fa. Lucianina, per usare il nomignolo affibbiatole dal padrone di casa Fabio Fazio, nel corso della puntata di domenica 3 novembre se l’è presa anche con Matteo Salvini. Dal mancato applauso, dai banchi del centrodestra, alla senatrice Liliana Segre e alla sua proposta di una commissione ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa una puntata anti Salvini : chi ospita in studio su Raidue : La Rai ha ufficializzato gli ospiti del 3 novembre di Che tempo Che Fa: Fanny Ardant, nelle sale italiane dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos La Belle Époque, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e del quale è protagonista con Daniel Auteuil; l’ex sindaco di Ri

Migranti - Lamorgese : “Nessuna invasione”. Salvini : “Sbarchi saliti a ottobre”. Ma aumento era cominciato ad aprile - con lui al Viminale : ” Non siamo di fronte ad alcuna invasione“. E’ netta, Luciana Lamorgese. Intervistata da La Repubblica, il ministro dell’Interno risponde con i dati alla retorica utilizzata da Matteo Salvini, che il 6 ottobre invitava il nuovo inquilino del Viminale a “un confronto in studio. Sono disponibile ad un confronto sui numeri con il ministro Lamorgese – affermava il segretario della Lega quel giorno – ...

Migranti - Luciana Lamorgese smentisce Matteo Salvini e afferma : “Non esiste alcuna invasione” : "Raffrontando gli sbarchi di settembre 2018 e 2019, in effetti l'incremento numerico c'è stato, ma è riconducibile soprattutto all'aumento degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo", afferma la ministra Luciana Lamorgese. E soprattutto, sottolinea, si tratta di un aumento cominciato ad aprile, quando Matteo Salvini era ancora il titolare del Viminale.Continua a leggere

Migranti - Lamorgese a Salvini <br> "Nessuna invasione" : Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese replica, numeri alla mano, alle accuse del suo predecessore Matteo Salvini sulla gestione dei flussi migratori. La Ocean Viking è sbarcata a Pozzallo. 70 dei 104 Migranti andranno in Francia e Germania A bordo c'erano 41 minori, di cui una trentina non accompagnati. "Non siamo di fronte ad alcuna invasione di Migranti: basti pensare che nel ...

"Non c'è nessuna invasione". Lamorgese smentisce Salvini : “Non siamo di fronte ad alcuna invasione” di migranti: “basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018″. Ed il Governo è al lavoro per modificare i contenuti del Memorandum of understanding siglato con la Libia nel 2017: occorre sostenere i rimpatri volontari assistiti e “vanno svuotati i centri libici attraverso i corridoi umanitari europei”. ...

Conte : «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi : foto di gruppo una genialata Trionfo Salvini : cosa ci dice il voto - I dati : Interpellato sulla batosta della coalizione di governo, il presidente del consiglio si consola con la canzone «Meraviglioso»

Salvini : il voto in Umbria ha una valenza nazionale : Mattelo Salvini:"Avevo scommesso dei caffe' sul piu' 10, ma nessuno si aspettava il piu' 20. E' un voto che ha valenza nazionale. C

Alessandra Ghisleri sull'Umbria : "Pd-M5s insieme solo per una foto. Ecco perché Salvini vince" : Alessandra Ghisleri ha analizzato il risultato delle elezioni regionali in Umbria che hanno visto il trionfo della candidata del centrodestra Donatella Tesei sul quello del centrosinistra. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la direttrice di Euromedia Research, ha detto senza troppi g