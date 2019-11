Biglietti aerei a 500 euro per Natale | Cancelleri annuncia tariffe sociali per i siciliani

Tassa sui Biglietti aerei - quanto costa e cosa cambia : Il governo Conte intende introdurre una nuova Tassa sui biglietti aerei di 1 euro per ogni volo nazionale e 1,5 per quelli internazionali. L'idea è stata lanciata inizialmente dal ministro per l'Istruzione, Lorenzo Fieramonti (M5s), assieme alla proposta di Tassare bibite e merendine. Il premier Conte ha confermato che l'esecutivo studierà il provvedimento. Si stima che, qualora istituita la nuova imposta sui biglietti ...

Green economy - Mercalli : «Giusta l’ecotassa sui Biglietti aerei» : «L’ultimo volo l’ho preso due anni fa. Poi non ho più messo piede su un aereo». Per lavoro, Luca Mercalli studia il cielo. Per scelta, in cielo non ci va da tempo. Il meteorologo tra i più famosi d’Italia ha deciso di non contribuire con il suo stile di vita all’inquinamento terrestre e plaude all’ipotesi di un’ecotassa sui biglietti aerei. «Dovrebbe essere solo l’inizio di una serie di misure per scoraggiare l’inquinamento. Inquini tanto? Paghi ...

Tasse sui Biglietti aerei : ?tutte i costi che incidono sui nostri voli : Sono tante le imposte che fanno lievitare il prezzo finale di un volo tra tributi locali, Tasse aeroportuali, per la sicurezza e il carburante

Conte : “Combatteremo l’evasione con incentivi a moneta elettronica. Sì a tasse su merendine e Biglietti aerei per finanziare la scuola” : “Il vero ostacolo sarà evitare l’incremento dell’Iva”. Giuseppe Conte lo dice chiaramente, intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju. Per questo, nella legge di Bilancio, il nuovo governo potrà “solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico”. E quindi: asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi, disincentivi all’uso del contante, lotta ai grandi evasori ...

