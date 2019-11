Ulivieri | “Interverremo a tutela di Ancelotti se verrà toccato il suo diritto di

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 7 novembre 2019)? L’associazione Allenatori interviene adell’allenatore, ma non sulle ipotesi A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, per parlare degli ultimi avvenimenti in casa Napoli e dellache l’associazione Allenatori fornirebbe adnel caso in cuiil suodi allenatore. Queste le sua parole: “Caos Napoli? L’allenatore in situazioni del genere è tra 2 fuochi, ma quando si fa un braccio di ferro come quello in atto a Napoli vuol dire che si è sbagliato qualcosa. E’ evidente che si voleva andare allo scontro.ha tante responsabilità, non conosco all’interno la situazione, ma con le sue capacità di certo proverà a mediare. Sabato c’è da giocare una partita importante e il Napoli deve essere pronto. L’associazione Allenatori ...

