Terremoto a L'Aquila | avvertito anche a Roma

Terremoto : scossa di 4.4 nell'aquilano - avvertita anche a Roma : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica in provincia de L’Aquila. La scossa è avvenuta alle 18.35 ed è stata avvertita anche nel Lazio.Sono subito scattate le operazioni di verifica sul posto per accertare danni a persone ed edifici.

Scossa di Terremoto nell'Aquilano - avvertita anche a Roma : Una Scossa di terremoto di magnitudo locale tra 4.4 e 4.9 è stata registrata pochi minuti fa a Balsorano, nell'Aquilano. La Scossa è stata avvertita anche nel territorio di Roma. Sono subito scattate le operazioni di verifica sul posto per accertare danni a persone ed edifici. Nella notte di ieri nella stessa località erano state avvertite altre due scosse di magnitudo 2,5 e 2,8.

