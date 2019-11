Soffocato con un crocifisso | così è morto un ex parroco pedofilo | il killer potrebbe

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) E’ shock in Francia per l’omicidio di un ex, trovatoin una maniera atroce:con unin gola. Dopo l’agghiacciante delitto, il vescovo ha reso noto che il sacerdote era stato allontanato dalla sua parrocchia in seguito ad accuse di pedofilia, informazione non diffusa in precedenza. Il presunto colpevole, un 19enne di nome Alexandre, è stato sottoposto ad un ricovero coatto dopo che al momento dell’arresto è apparso “in stato delirante” e non ha proferito parola, come si legge su le Parisien, che cita il procuratore Florent Boura. Il corpo dell’abate Roger Matassoli è stato trovato lunedì nella sua casa di Agnetz, nel dipartimento dell’Oise, a nord di Parigi. La notizia aveva colpito i fedeli della chiesa dell’Assomption de Notre Dame della vicina Frossy, dove il religioso era stato per 42 anni vice ...

