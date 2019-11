Modello Luxottica per le Generali Con Del Vecchio il Leone su Axa

Fonte : affaritaliani

(Di giovedì 7 novembre 2019) Con una quota vicino al 10% del capitale, Leonardo Delè il primo azionista di Mediobanca e stacca di oltre due punti percentuali il secondo socio, il francese Vincent Bollorè che invece in Piazzetta Cuccia, orfana di UniCredit, ha deciso di disinvestire. Una voce, quella di Mr, che ora Alberto Nagel non potrà non tenere in considerazione nelle strategie future della Segui su affaritaliani.it

