Google presenta Live Caption | la Guida Vocale su Maps e DIVA | l’obiettivo | migliorare

Alcuni Google Pixel 4 presentano dei problemi con l'audio dei video registrati con app di terze parti : Alcune unità di Google Pixel 4 presentano dei problemi con l'audio dei video registrati da applicazioni di terze parti come Instagram o Snapchat.

Ecco i dispositivi che saranno presentati al Made by Google di oggi : A poche ore dall'evento Made by Google riassumiamo quali saranno i dispositivi presentati e quali invece rimarranno nel cassetto di Google.

Che cosa presenta Google martedì : Durante un evento speciale a New York mostrerà gli attesi Pixel 4 e il nuovo Assistente Google, più veloce e sveglio (pare)

Google Documenti - Fogli e Presentazioni si rifanno il look su Android : Il feed ufficiale del team di G Suite annuncia un nuovo design per le app Google Documenti, Fogli e Presentazioni e sebbene non ci siano novità in termini di funzionalità, ora sono presenti dei miglioramenti visivi, tra i quali un elenco di Documenti ridisegnato, caratteri più leggibili, controlli più coerenti e un'iconografia aggiornata.

Google rinnova la grafica di Documenti - Fogli e Presentazioni per Android : Google sta semplificando l’uso delle sue app di produttività per smartphone. Gli aggiornamenti riguardano Documenti, Fogli e Presentazioni per Android per gli utenti di G Suite, la suite professionale dell’azienda, concorrente di Microsoft Office. Come precisato dalla stessa Google, le novità non riguardano le funzionalità, ma la grafica. L’obiettivo è di fornire un’esperienza più semplice e intuitiva. Le tre app in ...

Levi’s presenta la Trucker Jacket con Jacquard™ by Google a Roma : Essere sempre connessi senza distrazioni. È il leitmotiv che accompagna tutta la serata organizzata da Levi’s a Roma il 4 ottobre scorso, pochi giorni dopo l’inaugurazione del nuovo store nella Capitale. L'occasione è la presentazione della Levi’s Trucker Jacket con Jacquard™ by Google, in partnership con Wired. Il direttore Federico Ferrazza intervista per l'occasione l'attore Francesco ...

Huawei ha presentato due nuovi smartphone - senza servizi e app di Google : Si chiamano Mate 30 e Mate 30 Pro e sono i primi dopo la messa al bando decisa dal governo degli Stati Uniti