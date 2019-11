Trono Over | Gemma Galgani bacia subito Juan Luis | “Sono emozionata”

Uomini e donne/ Anticipazioni 6 novembre : Luisa e Salvio raccontano... - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni oggi, 6 novembre: Gemma e Juan Luis giocano con l'uva, Ida e Riccardo litigano ancora mentre in studio ritornano...

Sossio e Ursula - ex del Trono Over U&D - presto sposi : '2020 anno giusto per il matrimonio' : Dopo la nascita della piccola Bianca, un nuovo lieto evento attende Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo. intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha dichiarato che il 2020 porterà con sé i fiori d'arancio. Il calciatore, infatti, dopo essere diventato papà della sua prima figlia femmina - aveva già due figli maschi nati da una precedente unione - pare intenzionato a regolarizzare la sua ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 6 novembre : Ida e Riccardo litigano ancora - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Anticipazioni puntata oggi, 6 novembre, del Trono Over. Juan Luis conquista Gemma Galgani. Ida e Riccardo litigano ancora

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 6 novembre : Gemma - Juan Luis e l'uva... - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Over: per Gemma Galgani arriva Juan Luis! Ancora scontri per Ida e Riccardo, poi un gradito ritorno

Uomini e Donne/ Anticipazioni 6 novembre : nuovo amore per Gemma? - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over: per Gemma Galgani arriva Juan Luis! Ancora scontri per Ida e Riccardo, poi un gradito ritorno

Trono Over Uomini e Donne - il video incastra il cavaliere : “Non mi prendere per il cu**o”. E Maria De Filippi è una furia : Tensioni al Trono Over di Uomini e Donne, dove Valentina Autiero ha manifestato al cavaliere Simone delle perplessità sul suo essere poco deciso e sull’avere comportamenti poco spontanei. L’affascinante nuovo protagonista del dating show di canale 5 ha attirato le attenzioni della veterana Valentina che, finora, non ha ancora trovato il suo principe azzurro e le dame arrivate in trasmissione all’inizio della stagione Deborah, l’altra Valentina e ...

Trono Over - video incastra Simone : Valentina furiosa - anche la De Filippi interviene : Valentina Autiero, il video che smaschera Simone al Trono Over anche Maria De Filippi oggi non ha resistito a dire la sua su ciò che stava accadendo durante il Trono Over: la conduttrice sembra non aver digerito il comportamento di Simone nei confronti delle due Valentina né sembrava felicissima delle reazioni che entrambe stavano avendo […] L'articolo Trono Over, video incastra Simone: Valentina furiosa, anche la De Filippi interviene ...

Uomini e Donne - spoiler Trono Over : serenata per Gemma - Tina chiama per lei un 'dottore' : Ne sono accadute delle belle nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, tenutasi sabato 2 novembre. In tale circostanza, Gemma Galgani è nuovamente finita al centro dell'attenzione. Grazie al nuovo arrivato Juan Luis, la dama torinese sembra aver trovato la felicità. Sabato, stando a quanto riportato da 'Il vicolo delle news', il venezuelano ha sorpreso Gemma con un gesto estremamente romantico che le ha fatto battere forte il ...

Uomini e donne/ Anticipazioni oggi - 5 novembre : baci per Ida e Gemma... - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata oggi, 5 novembre, del Trono Over: baci tra Ida e Riccardo e un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani!

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Over : Nuovi Problemi tra Ida e Riccardo! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: tra Ida e Riccardo le cose tornano ad andare male, ma per Gemma è l’esatto contrario grazie a Jean Louis… Al Trono Over i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Dopo le parole di Jean Pierre a Gemma, che hanno sconvolto la Galgani, visto che l’uomo ha dichiarato di non vedere più di un’amicizia tra loro due, ora per la dama torinese sono arrivo notizie molto positive. ...

Trono Over - Gemma Galgani furiosa con Antonella : “Sei squallida!” : Gemma Galgani perde le staffe oggi a Uomini e Donne: l’attacco choc a Antonella E’ da poco terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta a finire al centro della bufera è stata Gemma Galgani, la quale è stata scaricata definitivamente dal cavaliere Jean Pierre. Proprio quest’ultimo ha iniziato una frequentazione con la dama Antonella. E appena quest’ultima è entrata in studio, Gemma è ...

U&D anticipazioni Trono Over : il nuovo cavaliere venezuelano fa una serenata alla Galgani : Grandi novità per Gemma Galgani: la dama torinese, dopo aver subito l'ennesima delusione da Jean Pierre, verso il quale provava un certo trasporto, ha avuto la fortuna di conoscere un nuovo cavaliere di 57 anni, approdato al dating-show di Canale 5 proprio per lei. Durante la registrazione del 2 novembre del trono over di Uomini e Donne, la torinese è apparsa in forma smagliante e davvero felice per il corteggiamento serrato del nuovo ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni oggi 4 novembre : Tina e Gemma - è lite! - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 4 novembre, trono over. Gemma contro Tina Cipollari e ValenTina Autiero allo scontro con Simone

Uomini e Donne - Trono Over : IDA - RICCARDO e il bacio mancato : Chi si aspettava il lieto fine tra Ida Platano e RICCARDO Maria Guarnieri resterà deluso. I due protagonisti del trono over hanno infatti preso parte alla registrazione di Uomini e Donne avvenuta sabato 2 novembre e hanno svelato a Maria De Filippi che tra di loro continuano ad esserci degli evidenti problemi di coppia. Scopriamo insieme quali, grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News. Uomini e Donne, news: RICCARDO non ha ...