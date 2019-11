Lavorava in panificio in nero e prendeva il reddito di cittadinanza | denunciato

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Palermo, 6 nov. (Adnkronos) –inin unildima è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di alcuni controllo. E’ accaduto a Partinico (Palermo). Continuano senza sosta i controlli promossi dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo nell’ambito del piano di potenziamento per contrastare il fenomeno del lavoro. Questa volta sono stati i finanzieri della Compagnia di Partinico a scovare i lavoratori irregolari in concomitanza con l’apertura di una verifica fiscale nei confronti di unpartinicese. Durante l’intervento sono stati rilevati quattro lavoratori, tutti ‘in”. Sulla scorta di queste condizioni, oltre alle contestazioni previste dalla normativa in materia di lavoro, le Fiamme Gialle hanno avanzato all’Ispettorato del Lavoro di ...

