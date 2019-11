Fumata nera a Palazzo Chigi ArcelorMittal conferma | ciao Italia

M5S senza pace : ancora una Fumata nera per il capogruppo alla Camera : Il capogruppo vicario Francesco Silvestri ha ottenuto 95 voti, l'ex sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa83

M5s : nuova Fumata nera per l'elezione del capogruppo alla Camera : nuova fumata nera, a quanto si apprende, per l’elezione del capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera.Al termine dello spoglio né Francesco Silvestri né Davide Crippa ottengono la maggioranza assoluta richiesta dallo statuto del gruppo. Silvestri ha incassato 95 voti, Crippa 83.

M5s - Fumata nera all’assemblea dei deputati : stallo per l’elezione del nuovo capogruppo : È terminata con un nuova fumata nera l’assemblea dei deputati del Movimento 5 stelle che ieri sera era chiamata a dirimere il nodo del capogruppo alla Camera. Assemblea alla quale, peraltro, non era presente più della metà dei deputati pentastellati. Da segnalare che nelle stesse ore era in corso la riunione degli eletti della Calabria e dell’Emilia Romagna con il capo politico Luigi Di Maio per parlare delle prossime regionali. Nonostante ...

Bancari - Fumata nera sul contratto : Abi e i sindacati si sono concessi ancora un incontro prima di scoprire tutte le carte sul rinnovo dell’accordo che riguarda quasi 300mila lavoratori

Il «no» della Francia dietro la Fumata nera sull’allargamento Ue a Macedonia del Nord e Albania : Macron, alle prese con le pressioni da destra del Front National, è molto cauto sull’allargamento per non dare alla Le Pen un nuovo argomento contro l’immigrazione

M5S - Fumata nera sui capigruppo. In testa gli attuali vice Silvestri e Perilli : Appena 33 voti alla Camera per la candidata dei “governisti” Anna Macina: un alert per Di Maio. Al Senato Toninelli conquista soltanto 25 voti. Avanti a oltranza finché non ci sarà la maggioranza assoluta

