Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Sky continua a riportare continui aggiornamenti sulla situazione in casa Napoli Gianluca Diin studio ha sinceramente esposto il suo parere sul rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis «Vedo in questa situazione un’anticamera del divorzio. Sono quei segnali che portano ad un’inevitabile rottura tra le parti. Non so le scadenze, se può avvenire ora o a fine stagione, ma non vedo altri scenari diversi da questo. Poi le cose possono cambiare e gli attriti si possono appianare. Questo esula dalla questione deiche da professionisti avrebbero dovuto ottemperare alimposto da presidente. Rivedo quanto avvenuto con Benitez solo che in quel caso eravamo ad aprile e la stagione era quasi finita» Poche battute su quanto avvenutonello spogliatoio e sulla dinamica che ha portato ia nonin«Inon avevano avuto notizia ...

napolista : Di Marzio: i calciatori non sapevano di dover andare in ritiro ieri sera, glielo ha detto Edo nello spogliatoio «A… - gustatore : LA PROPIC DELLA SQUADRA DEL CUORE: ha 2 amici nella vita reale e il suo unico interesse è il calcio. Passa le giorn… - Zaffo97 : @DiMarzio “Il brasiliano è in vantaggio sull ex Genoa” grande Di Marzio, nemmeno le nazionalità dei calciatori sai ?? -