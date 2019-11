Col digitale cambiano i mestieri più richiesti Ma i professionisti sono ancora pochi

Perù - un laptop di legno per Colmare il divario digitale : Il progetto ecosostenibile di una famiglia di ingegneri punta a portare il computer nelle scuole più remote del Paese

Anche le sale cinematografiche abbracciano lo streaming. Il Colosso Amc apre il suo servizio digitale : Amc Theatres On Demand offre oltre duemila pellicole di ultima generazione di Disney, Warner Bros, Universal, Sony e Paramount. Siamo ad un passo dal poter affittare o comprare film che sono ancora nelle sale

NicColò Fabi in equilibrio tra analogico e digitale per il nuovo album “Tradizione e tradimento” : Domani, venerdì 11 ottobre, esce in tutti i negozi di dischi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Tradizione E tradimento”, il nuovo album di Niccolò Fabi disponibile in versione CD, vinile e digitale. A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con un nuovo album che parla di scelte e che rappresenta ...

Passaporto digitale del ciocColato di Modica IGP : Si è svolto a Modica un convegno per parlare del "Passaporto digitale del cioccolato di Modica Igp per la tracciabilità e la lotta alla contraffazione

M5s - la battaglia contro il contante? "Casaleggio finanziata dai Colossi del pagamento digitale" : Sospetti sulla Casaleggio Associati, la fondazione che fa riferimento a Davide Casaleggio e che gestisce il M5s. Secondo quanto riportato Il Giornale, dietro al sostegno dei grillini ai pagamenti tramite carte di credito anziché denaro contante (con tanto di commissione del 2% per chi si ostina a pr

Cybertech Europe - ecco come gestire le relazioni periColose del mondo digitale : La fiera internazionale della cybersecurity per la terza volta a Roma. Presente il gotha mondiale della sicurezza informatica, dagli strateghi di Accenture e Check Point Software alle piccole startup di settore, e un presidente applauditissimo, l'armeno Sarkissian

League of Legends e Louis Vuitton insieme per dar vita ad una Collezione di moda digitale : Riot Games sta collaborando con la storica casa di moda francese Louis Vuitton per creare design di moda sia reali che disponibili all'interno di League of Legends.In occasione del Campionato Mondiale del MOBA di Riot Games, Louis Vuitton collaborerà con lo studio di sviluppo per creare un particolare porta trofeo dedicato alla coppa che verrà consegnata al vincitore. Questo contenitore seguirà lo schema di quello progettato per il Roland ...

Arriva Mashable Italia - il sito per i fan hi-tech - spettaColi e cultura digitale online dal 23 settembre : Una redazione di under 35 e in prevalenza al femminile per la versione Italiana del sito statunitense

Facebook e il periColoso passo in avanti verso la privatizzazione della giustizia digitale : Due sono i punti che destano più perplessità, il primo riguarda il ruolo di questo nuovo organismo creato da Facebook, una sorte di Corte d’appello. Il secondo i criteri di nomina dello stesso organismo che si comporrà, sembra, di quaranta esperti in carica per tre anni

Ue - Gentiloni : “Ora investimenti su digitale e innovazione per non essere Colonia di multinazionali di altre nazioni” : Un‘assicurazione europea contro la disoccupazione come primo passo verso “politiche sociali e fiscali comuni“. Il Green deal per riprendere la via della crescita rendendola più sostenibile. investimenti su “educazione, formazione, ricerca ed atenei di eccellenza” perché “l’Europa non può essere una colonia di multinazionali di altre nazioni. Poi la web tax europea, la revisione delle tasse ...