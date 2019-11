Ricerca della Statale di Milano | l’assenza di molecole nel naso arresta i neuroni della

Manovra - l’Ass. Coscioni : “No all’agenzia politura della Ricerca : chiediamo ai parlamentari modifiche” : Da molti anni i ricercatori italiani chiedono che i meccanismi di finanziamento pubblico della ricerca scientifica vengano semplificati e resi certi, con calendari e scadenze precise, e con modelli di valutazione e selezione trasparenti e aperti. A tal proposito è stato suggerito che la creazione di un’Agenzia Nazionale per la ricerca possa rispondere a tali bisogni, su modello dell’ANR Francese o della DFG Tedesca. Il modello di ...

Lotta al cancro : chi sono gli scienziati AIRC in arrivo in Sicilia per “I giorni della Ricerca” : Anche in Sicilia per “I giorni della Ricerca” della Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro sono in programma incontri nelle scuole e nei teatri che vedranno protagonisti giovani ricercatori. Gli appuntamenti sono organizzati dalle Delegazioni AIRC di Catania e Messina che, per l’annuale raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica, promuove l’evento di charity “Catania per AIRC”, domenica 10 novembre al Teatro Massimo Bellini di ...

Forum della Ricerca in Psicoterapia : il video della Poster Session : Stimolare una riflessione su come la concettualizzazione, la condivisione, la strategia e la tecnica interagiscano tra loro all'interno del processo terapeutico: il Forum della Ricerca in Psicoterapia ...

I Giorni della Ricerca : Rai e Airc insieme contro il cancro. Tutti gli appuntamenti in Tv : I Giorni della Ricerca Airc Nozze d’argento per la Rai e l’Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) che da ben 25 anni uniscono le loro forze durante I Giorni della Ricerca (3-10 novembre 2019) per informare sui risultati ottenuti nella cura del cancro, per presentare nuove sfide che si prospettano e coinvolgere il pubblico a donare per sostenere i progressi della migliore Ricerca. Una maratona, nata da un’idea di Pippo ...

Micol e Giorgia - bimbe con malattie rare/ Affetto della gente - ritardo della Ricerca : Micol e Giorgia, bambine affette da malattie rare: dopo il servizio mandato in onda da 'Le Iene' qualcosa si è mosso, gli sviluppi.

I Giorni della Ricerca : Rai e Airc insieme contro il cancro. Tutti gli appuntamenti in Tv : Dal 1995 la Rai e l'Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) uniscono le loro forze durante I Giorni della Ricerca (3-10 novembre 2019) per informare sui risultati ottenuti nella cura del cancro, per presentare nuove sfide che si prospettano e coinvolgere il pubblico a donare per sostenere i progressi della migliore Ricerca. Un impegno che in 24 anni ha consentito di raccogliere più di 100 milioni di ...

Autismo : Ricerca Unime “Hot Topic 2019” al Congresso della Society for Neuroscience di Chicago : Uno studio che coinvolge il prof. Antonio Persico, docente dell’Università di Messina, è stato selezionato come hot Topic 2019 e presentato alla stampa statunitense nel corso del Congresso Annuale della Society for Neuroscience tenutosi nei giorni scorsi a Chicago. Lo studio selezionato tra i primi 100 su 14.000 abstract presentati verte sul p-cresolo acuto che induce comportamenti simili all’Autismo e attiva il turnover della dopamina in ...

Brescia-Inter 0-0 live - Corini si gioca la panchina - la squadra di Conte alla Ricerca della vetta : Brescia-Inter live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata. Il secondo match mette di fronte Brescia ed Inter, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e scudetto. La squadra di Antonio Conte è reduce dal deludente pareggio contro il Parma, solo 2-2 davanti al pubblico amico, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi momentaneamente in vetta in vista della partita ...

Ricerca scientifica del Dipartimento di Agraria della Mediterranea premiata allo Smau 2019 : Una Ricerca sviluppata dal Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, diretto dal prof. Giuseppe Zimbalatti, nell’ambito del progetto PON dal titolo “Modelli sostenibili e nuove tecnologie per la valorizzazione delle olive e dell’olio extravergine di oliva prodotto in Calabria” si è aggiudicata il prestigioso premio per l’innovazione Smau 2019 Milano. In particolare il gruppo di Ricerca, formato esclusivamente da ...

I Giorni della Ricerca di AIRC : «La dieta può aiutare a prevenire i tumori» : La dieta antitumore non esisteCibi da evitare #1Cibi da evitare #2Cibi da mangiare #2Il cancro è ancora purtroppo una priorità a livello mondiale: solo nel nostro Paese per il 2019 si stima che saranno diagnosticati 371 mila nuovi casi, più di 1000 al giorno. Per questo, bisogna tenere alta l’attenzione e non smettere di sostenere la Ricerca: a questo proposito, da domenica 3 a domenica 10 novembre, anticipati dalla Cerimonia al Palazzo ...

Storie di cervelli in fuga : Stefano De Tito - Ricercatore nel campo della biologia cellulare : I giovani, uomini e donne, che lasciano l’Italia sono i cervelli in fuga che emigrano, che lavorano all’estero nei centri di ricerca ed altrove, che ricoprono ruoli importanti in aziende private, che scalano posizioni professionalmente e in modo meritocratico, che guadagnano di conseguenza in modo adeguato alle loro capacità, che mettono su famiglia e hanno condizioni di vita migliori, che non vogliono più tornare. Si tratta di un fenomeno ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento alla Ricerca della vittoria per continuare a volare nel match contro Gdynia : Domani sera, ore 19.30, la Dolomiti Energia Basket Trento ospiterà l’Asseco Arka Gdynia in un match valevole per la quarta giornata di prima fase di EuroCup 2019-2020. La compagine italiana viene da due successi consecutivi nella sua campagna europea e vuole continuare a correre nella lotta al passaggio del turno che passa anche e soprattutto per questa partita visto che poi il calendario proporrà diversa trasferte insidiose. Servirà, ...

Red Dead Online – Philip Carlier : abitante della palude - Ricercato vivo o morto : Gli uffici degli sceriffi di tutto il West hanno chiesto la cattura immediata di Philip Carlier, ricercato per appropriazione indebita e omicidio di un suo collega della Lemoyne Trading Company. Fin dall’omicidio, avvenuto due anni fa, Carlier vive isolato nelle paludi di Lagras. Si ritiene che l’isolamento e l’utilizzo di sostanze dissociative abbia distorto la mente dell’omicida di mezz’età. ...