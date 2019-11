Quanto deve fare l’Inter per qualificarsi agli ottavi | le combinazioni

Sesso - la formula matematica per capire Quanto deve durare un rapporto (per essere considerato decente) : Galileo Galilei lo aveva capito prima degli altri: «l’universo è scritto in lingua matematica». Quindi, se la matematica si applica a tutto, perché applicarla al Sesso e non mirare anche a una formula per il rapporto lungo il giusto? Andiamo al punto: è possibile stabilire quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale per essere considerato soddisfacente e appagante? La risposta alla domanda che sicuramente ci siamo ...