Quando i razzisti fanno “Buuuuhhhh!”

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019)“Buuuuhhhh!”poi ti dicono che è un gioco, ma non stanno giocando affatto.“Buuuuhhhh!”poi cercano di convincerti che il razzista sei tu, se non metti “prima gli italiani”, e se tu obietti che la persona a cui hanno appena fatto “Buuuuhhhh!” è italiano loro replicano che no, non lo sarà mai davvero. Perché è nero (e ci si mette pure un noto “intellettuale”, famoso soprattutto per le risse in tv, che dice che non hanno torto: non lo possiamo considerare un “tipo” italiano “soprattutto per caratteristiche somatiche differenti dalle nostre”. Cioè è nero. Vuol dire la stessa cosa, ma con più ipocrisia).“Buuuuhhh!”poi cercano di convincerti che la persona a cui hanno fatto ...

GTenti : @OfficialASRoma @FinallyMario E noi @OfficialASRoma quando cacceremo violenti e razzisti dall’olimpico? #stopracism - DarkChocolateC : Solo in Italia, quando un uomo reagisce ad insulti razzisti, anziché punire i colpevoli ed iniziare ad eliminare il… - beretta_gio : RT @Gianluc54410558: @HellasVeronaFC Non mi basta e con sofferenza vi annuncio che non metterò più piede al Franchi, fino a quando non sarà… -