Massimo Giletti bacchetta la D’urso ma forse dimentica qualcosa…

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Barbara d'Urso : ma a che gioco stiamo giocando? : Massimo Giletti contro Barbara d'Urso. Il conduttore di Non è l'Arena nell'ultima puntata si è occupato ieri sera su La7 del matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso per una faida. Nell’occasione, il conduttore ha criticato quelle tra

Furia Massimo Giletti - succede in diretta. E Barbara D’Urso finisce sotto accusa : Il 28 marzo di quest’anno il cantautore Tony Colombo e Tina Rispoli si sono uniti in matrimonio. Le sue nozze con la vedova del boss ucciso dalla camorra, Gaetano Marino, continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica anche a distanza di diversi mesi. Ricorderete infatti che i due sono stati anche ospiti di Barbara D’Urso. Durante la trasmissione andata in onda su Canale 5 raccontarono il loro punto di vista e si dichiararono ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti attacca Barbara d’Urso : “Ma a che gioco gioca questa televisione?” : Il discusso matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino il boss ucciso dalla Camorra, è stato al centro del talk show della domenica di La7 “Non è l’Arena”. Sull’onda dell’inchiesta di Fanpage “Camorra Entertainment”, Massimo Giletti ha cercato di far chiarezza su ombre e luci legate ai due sposini. È emerso che Tina Marino non poteva non sapere chi fosse il marito, come più ...

Non è l'Arena - lo strano look di Massimo Giletti : come si concia nel video della trasmissione / Guarda : Occhialoni rotondi, abbronzatura caraibica, maglietta aderente simil-tronista. Massimo Giletti sceglie un look giovanilistico e decisamente casual (con richiami pure al John Lennon anni 70) per lanciare la nuova puntata di Non è l'Arena, la trasmissione della domenica sera su La7. Giletti anticipa a

Massimo Giletti a L'aria che tira : "La felpa che spiega il trionfo di Matteo Salvini" : "Matteo Salvini mi ha portato una sua felpa di San Pellegrino di Norcia, lui si sporca le mani". Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 rivela un aneddoto sulla sua intervista al leader della Lega che dà bene l'idea dell'approccio di Salvini con la gente. "Da un punto di v

Massimo Giletti sul caso Liliana Segre a L'aria che tira : "Lei straordinaria - ma le commissioni sono inutili" : Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene sul caso Commissione Segre e attacca: "Le commissioni nel nostro Paese producono poco o niente, sono oggetto di strumentalizzazione", dice il conduttore di Non è L'arena, sempre su La7. "Abbiamo visto adesso la posizione f

Tony Colombo e Tina Rispoli - Massimo Giletti lancia una frecciata a Barbara D’Urso : “Chi in tv li tratta come trash rischia di accreditarli” : Massimo Giletti ha intrapreso una guerra a distanza con Barbara D’Urso, senza esclusione di colpi. Dopo aver inaugurato la nuova stagione di “Non è l’Arena” con il caso Prati-Caltagirone, raccontato dettagliatamente nei mesi scorsi dalla D’Urso, il giornalista e conduttore di La7 ha trattato domenica sera la vicenda del discusso matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli, che Barbara – dopo aver seguito in ...

“Quei criminali in tv”. Massimo Giletti e il duro attacco a Barbara D’Urso. Non ha gradito vederli nel suo studio : Non è d’accordo, Giovanni Floris, sull’esposizione mediatica data al matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli. Chi sono? Lui è il re delle serenate neomelodiche e Tina Rispoli è la vedova di un camorrista. “Bisogna stare sempre attenti. Si può parlare di tutto in TV, ma l’importante è farlo con un taglio critico” ha detto Giovanni Floris riferendosi ad alcuni programmi tv che invece, quell’esposizione mediatica, ai due, l’hanno data eccome. E ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti dimezzato da Enrico Mentana? Clamoroso : risponde con Paolo Bonolis : Un Massimo Giletti "dimezzato" dal voto in Umbria. Già, perché la puntata di questa sera, domenica 27 ottobre, di Non è l'Arena andrà in onda in formato ridotto, per lasciare spazio alla Maratona di Enrico Mentana sul voto regionale che ha grosse, anzi grossissime implicazioni su scala nazionale. Un

Massimo Giletti a Otto e Mezzo inchioda Maria Elena Boschi : "Ma se fino a 10 giorni fa era nel Pd?" : Un clamoroso siluro contro Maria Elena Boschi arriva durante Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, nella puntata in onda mercoledì 23 Ottobre. Ospite in studio Massimo Giletti. L'ex sOttosegretaria, pochi giorni fa, ha bollato il suo ex Pd come "il partito delle tasse". Dunque l

Eliana Michelazzo furiosa contro Massimo Giletti mi ha fatto seguire da un giornalista : Massimo Giletti nella puntata andata in onda domenica del suo programma “Non è l’arena” ha lasciato qualche polemica e poi aveva in studio come ospiti Pamela Prati e Roberto D’Agostino, ma la ex manager di Pamela, Eliana Michelazzo, ha avuto parecchio da ridire. Parlando all’agenzia Adnkronos, la Michelazzo ha fatto sapere di trovare «assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un ...

Eliana Michelazzo contro Massimo Giletti : La puntata andata in onda del programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti ha lasciato alcuni strascichi polemici gli ospiti in studio erano infatti Pamela Prati e Roberto D’Agostino, e la ex manager di Pamela, Eliana Michelazzo, ha avuto parecchio da ridire. Parlando all’agenzia Adnkronos, la Michelazzo ha fatto sapere di trovare «assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato ...

Non è l'Arena - la Michelazzo trascina in tribunale Massimo Giletti : "Telecamera nascosta - voglio spiegazioni" : Eliana Michelazzo è arrabbiatissima con Massimo Giletti. L'ex agente di Pamela Prati ha fatto sapere, in una lunga intervista rilasciata all’AdnKronos, di essere stata pedinata da un giornalista del talk Non è l'Arena che avrebbe cercato di carpirle informazioni in tutti i modi. “Ma neanche Le Iene

“Ti denuncio!”. Eliana Michelazzo attacca Massimo Giletti - per il giornalista si mette male : episodio gravissimo : “Trovo assurdo che Giletti, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla. Io voglio sapere il nome e cognome di questa persona perché intendo adire a vie legali’”. Così all’Adnkronos l’ex manager di Pamela Prati Eliana Michelazzo esprime tutto il suo disappunto dopo la puntata di ‘Non è l’Arena’ andata ...